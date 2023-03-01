季節に合わせた重ね着の方法

アウトドアで冒険を繰り広げるときは、どの季節も重ね着に関する知識が体温を調節するうえで非常に役立つ。 適切な方法で重ね着していれば、天候が急変しても身を守れるし、動いて体が温まってきたときも調節できる。

「私たちは体温をかなり狭い範囲で維持しようとしがちです」そう説明するのはキャロル・ユーイング・ガーバー博士。 コロンビア大学で運動科学の教授を務める。 「運動中、私たちは大量のエネルギーを使って筋肉を動かしますが、同時に大量の熱も生み出します。そのため体温、特に深部体温が上がります」

そこで重要になるのが、重ね着だ。 凍えるほど寒い日や焦げるように暑い日でも、着る服さえ間違えなければワークアウトの結果が劇的に変わる可能性がある （もちろん、屋内でトレーニングした方がよいタイミングを判断することも重要だ）。

「負荷が高く長時間続くエクササイズから軽いウォーキングまで、運動の激しさはそれぞれ異なります。したがって、生み出される熱と体温も変わってきます」とガーバーは言う。 つまり、予定しているワークアウトの種類によって、服装や重ね着を変える必要があるということだ。

便利な重ね着方法を理解しておけば、季節やアクティビティに応じてアレンジできる。 ここで紹介するヒントを参考に、どんな気温でも外に出て快適に過ごそう。