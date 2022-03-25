初心者におすすめのナイキゴルフギア

初心者のためのNikeゴルフギア必需品ベスト10
購入ガイド
新しいスポーツに挑戦するときに必要になるのが、多くの練習と適切なギアだ。 グリーン初日に備えて、Nikeのゴルフ必需品をチェックしよう。
ゴルフ初心者は、グリーンを楽しむための必需品として、ゴルフクラブとゴルフボールのセットをレンタルまたは購入することから始めよう。しかし、ゴルフをプレーするには、クラブとボール以外にも必要なものがある。 次回のラウンドで精一杯の力を発揮できるように、そして快適にグリーンを回れるように、どんなコンディションの日でも初めてのコースを楽しむための必須ギアをご紹介しよう。
初心者のためのNikeゴルフ必需品ベスト10
1.ゴルフバッグ
ゴルフカートに乗る場合も、コースを歩いて回る場合も、クラブを快適に持ち運ぶには、体の構造を考慮してデザインされたデュアルストラップ付きのゴルフバッグがあると便利だ。 このようなバッグは、クラブの重量を分散させるので、体のバランスを崩さずに持ち運ぶことができる。 耐水性ポケット付きのバッグは、天候が悪化しそうなときに特に役立つ。 どんな貴重品でも持ち運べるし、レインフードが雨や風からクラブを保護してくれるからだ。
2.ゴルフグローブ
ゴルフグローブは、手にマメができるのを防ぎ、ゴルフクラブが滑らないようにグリップを発揮するので、手に汗をかきやすい場合や、高温多湿の地域でゴルフをプレーする場合に役立つ。 Nikeゴルフグローブは、耐久性に優れた柔らかいレザーで作られており、手の甲には通気孔が設けられているため、通気性も抜群だ。
3.キャップまたはバイザー
アウトドアで行う他のスポーツやアクティビティと同様、キャップやバイザーは強い日差しから保護してくれる。 ゴルフの場合、日差しが目に入るとプレーにも影響する。 Nikeのゴルフキャップ、バイザー、バケットハットは、速乾性に優れた素材で作られているため、グリーン上でもさらりと涼しい状態をキープしながら、コーディネートをまとめ上げてくれる。 ただし、クローゼットにあるどんな帽子でも、機能という点では役に立つだろう。
4.サングラス
太陽の眩しさを軽減し、日差しから保護してくれるもう1つの重要なアクセサリーは、良質なサングラスだ。 軽量で顔に良くフィットするお気に入りの1本があればOK。偏光レンズのサングラスなら、より効果的に水や雪の反射による眩しさを軽減してくれる。
5.ウォーターボトル
ゴルフは長時間をグリーン上で過ごすことになるので、必ず水分補給を心がけよう。 再利用可能なウォーターボトルなら、ゴルフバッグのポケットに収納しやすい。 飲み物を保冷・保温できるように、断熱ボトルを選ぼう。
6.ゴルフ シューズ
ゴルフというゲームでは、歩くことが大きな割合を占める。新人ゴルファーは、それを心に留めておく必要がある。 18ホールのコースの総延長は、6,200～7,000ヤードほどと決められている。これは、約3～4マイル（約4.8-～6.4km）に相当する。 強化されたクッショニングやトラクションと、雨や露による湿気をシャットアウトする防水機能を備えたゴルフシューズは、足をしっかりサポートしてくれる。
7.ゴルフシャツ、ポロシャツ
ゴルフ場に出かける前に、必ずそのゴルフコースに定められているドレスコードを確認しよう。 男性には襟付きのシャツとスラックス、女性には襟付きのシャツとスラックスまたはスカートの着用を求めるゴルフクラブがほとんどだ。 Nikeのゴルフウェアは、こういったスタイルのニーズに合わせてデザインされている。また同時に、速乾性や通気性だけでなく、スイングで可動域を全開できるように伸縮性も備えているので、快適にパフォーマンスを発揮できる。 クラシックな襟付きのシャツを現代風にアレンジした一着なら、洗練されたブレード襟のシャツがおすすめだ。
8.ゴルフパンツ・ゴルフスカート
天候やコースの要件にもよるが、男性はゴルフ用のパンツやショートパンツ、女性はゴルフ用のスカート、ショートパンツ、パンツでコースに出ることが多い。 ドレスコードのマナーを確認したら、一日中着用するのに最も快適で通気性に優れたものを選ぼう。 Nike Dri-FITのモデルは、肌から汗を吸い取って蒸発させてくれる。寒い季節なら、暖かさを保ってくれるNike Therma-FITのボトムスがおすすめだ。 ゴルフシャツや天候に合わせて、いくつか選択肢を揃えておくと良いだろう。
9.ベルト
これはオプションだが、コーディネートを完成させ、スイング中にボトムスを固定しておくためにも、ベルトは用意しておくと役立つアクセサリーだ。 Nikeゴルフベルトには、ストレッチ素材、レザー、ウーブン素材などを使用し、快適な使い心地と可動域を考慮したデザインが揃っている。 どのベルトも、メタルバックルで好みのフィット感に調節できる。
10.ゴルフジャケット
ゴルフを日常のルーティンに取り入れたいと考えている初心者なら、肌寒い朝や雨の日でも打ちっぱなしのゴルフ練習場で練習したいもの。 フリースや断熱素材を使ったベストやジャケットがあれば、雨や風から体を保護し、ゴルフに集中することができる。 Nikeでは、リップストップ素材を使用したコンバーチブルモデルから、撥水加工が施された保温性の高いダウンコートまで、あらゆる天候に対応するスタイルを取り揃えている。 Nike Therma-FITのモデルは、かさばらず熱を閉じ込めるように計算してデザインされているため、体を暖かく守りたいときも重いジャケットを持ち歩く必要がない。
よくある質問
初心者のゴルファーが買うべきギアは？
まず揃えなければならないのは、8本から10本のクラブのセットと1ダースのゴルフボールに加え、これを快適に持ち運べるゴルフバッグだ。 また、快適でサポート性に優れたゴルフシューズや、ゴルフコースのドレスコードに違反しない範囲でさらりと涼しい状態を保ってくれる、基本的なゴルフウェアも必要かもしれない。 晴れた日には、露出した肌に日焼け止めを塗り、コースを回り終えるまでしっかり水分補給もしよう。
初心者に必要なクラブの数は？
初心者は、8～10本のクラブから始めて、一通りのスキルを向上させるといい。 新しいクラブのセットを購入するのをためらっているなら、最初はレンタルのクラブを利用したり、中古のクラブを安く購入したりするという選択肢もある。