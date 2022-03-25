初心者におすすめのナイキゴルフギア

ゴルフ場に出かける前に、必ずそのゴルフコースに定められているドレスコードを確認しよう。 男性には襟付きのシャツとスラックス、女性には襟付きのシャツとスラックスまたはスカートの着用を求めるゴルフクラブがほとんどだ。 Nikeのゴルフウェアは、こういったスタイルのニーズに合わせてデザインされている。また同時に、速乾性や通気性だけでなく、スイングで可動域を全開できるように伸縮性も備えているので、快適にパフォーマンスを発揮できる。 クラシックな襟付きのシャツを現代風にアレンジした一着なら、洗練されたブレード襟のシャツがおすすめだ。