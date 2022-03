ゴルフグローブを着用する理由と選び方

ゴルフグローブを使えば、手とクラブの摩擦力が高まるため、両手や前腕部に余計な力を入れる必要がなくなり、クラブを正確に操れるようになる。 スイングをリードする側の腕(ゴルファーが右利きの場合は左腕、左利きの場合は右腕)がクラブをしっかりとつかんでいれば、スイング時に後ろ側の腕でクラブを押し込むのではなく、リード側の腕で引き込む度合いを強められる。 プロゴルファーはこのようにして、後ろ側の腕よりもリード側の腕を効果的に使うというテクニックを取り入れることで、スイングの質を高めているようだ。こうした点は、『Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons』誌に掲載された、ゴルフのケガに関する調査結果のなかで紹介されている。

そこでは、グリップの向上によってリード側の腕でクラブを引き込めるようになると、ボールの打ち方が良くなるだけでなく、ひじのケガを減らす効果も期待できるという見方が示されている。 アマチュアゴルファーに見られることが多いひじ痛は、クラブの握りすぎを主因とする症状だ。