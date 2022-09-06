ゴルフのスコア用語について知っておくべきこと

「ゴルフの1ラウンドは、他のスポーツで言うシーズンにたとえることができます」とウィットハウス氏。 ゴルフの1ラウンドは18試合を戦うアメフトのシーズンに相当するものだと捉え、各ホールを1つの試合だと考えようというのが彼のアドバイスだ。 「その試合、あるいはホールで目の前の敵を相手に戦い、次の試合へと移るのです。」

ウィットハウス氏は、それぞれのプレーヤーが持つスキルのレベルに応じて各ホールの「勝利」とは何かを判断し、各ホールで勝つためのスコア獲得を目指すよう彼らをサポートしている。

「私が初心者なら、ダブルボギー以上のスコアで勝利、トリプルボギー以下のスコアで敗北というように考えます」とのことだ。 このようにホールを捉えると、パーにとらわれずに済み、自分の目標とするスコアの獲得に集中できる。

「この考え方でいくと、3や4という野心的なスコアは目指しません。 コースに池や小川がある場合、ロングショット1打で超えようとするのではなく、 3～4打で超えればいいのです。」

ゴルフ初心者にとって最も重要なこと、それは常にゲームを楽しむこと。これを実現するには、各ホールの現実的なスコアを頭に置いておくことがポイントだとスモール氏は語る。

「レクリエーションの観点からすると、みんな負けず嫌いであるがゆえに、非現実的なスコアを追いかけがちです。 良いスコアを取りたいと思うだけでなく、楽しみたいと思ってコースに出ると、スコアがすべてだと考えるよりも良いプレーができるでしょう。」