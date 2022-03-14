ワークアウトの前後にコーヒーを飲む3つのメリット

ワークアウトに向けて準備を整えながら、水分補給はもう済ませた。そんなとき、コーヒー1杯でエネルギーをプラスしようと思うことがあるかもしれない。 あるいはワークアウト後の疲労回復に、1杯のコーヒーを役立てようと考える人もいるだろう。 コーヒー党なら、ワークアウトの前後に1杯ずつ飲みたくなるかもしれない。

ワークアウトの前後に、コーヒーを飲むのが得策といえるタイミングはあるのだろうか？ 専門家によると、どのタイミングで飲んでもメリットはある。しかし忘れてはならない落とし穴もあるようだ。 お気に入りのコーヒーショップへ急ぐ前に、次の事実を把握しておこう。