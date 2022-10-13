Nikeおすすめのピンクのスポーツブラを今すぐチェック

Nikeがおすすめする、今買うべきピンクのスポーツブラ
購入ガイド
Nikeのスポーツブラは、ライトサポートからハイサポートまでさまざま。ピンクのスポーツブラで、ウェアにアクセントをつけよう。
Nikeスポーツブラの中から、今回は特にピンクのブラをご紹介。どれも快適で、サポート性と通気性に優れている。 Dri-FITのような速乾素材は、心拍数が上がっても涼しさをキープ。また、取り外せるパッドや調節できるストラップのような機能があれば、好みに合ったフィット感を選ぶことができる。
Nikeおすすめのスポーツブラは、運動の強度に応じてサポートレベルをチョイス可能。アクティビティにピンクの差し色を加えてみよう。
（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）
おすすめのピンクのスポーツブラ - ライトサポート
ヨガやピラティスのような低負荷のアクティビティにぴったりなライトサポートのブラ。軽量素材を使用し、パッドが最小限に抑えられているため、抜群の通気性を発揮する。
1.ナイキ Dri-FIT インディ アイコン クラッシュ スポーツブラ
インディ アイコン クラッシュは、ストラップが薄く、2層構造のデザイン。 単独でも着用できるし、タンクトップの下にも着られる万能な一枚だ。 背中が大きく開いているので、あらゆる動きに対応する。前面に配されたエンボス加工のスウッシュロゴは、アルケオピンクの波のようなパターンが特徴的。
2.ナイキ Dri-FIT インディ スポーツブラ
スポーティーなシルエットのナイキ インディは、メッシュパネルで通気性を強化。 スタンダードサイズとプラスサイズの両方が用意されており、一日中着けていられるホットピンクのスポーツブラだ。 伸縮素材を使用し、圧着加工により縫い目を減らして摩擦を防いでいる。パッドは取り外し可能で、着圧感のあるしっかりしたフィット感でサポート性を高めている。 リサイクルポリエステル繊維が50％以上使用されている点もポイントが高い。
3.ナイキ Dri-FIT インディ ラックス スポーツブラ
ナイキ ラックスのスポーツブラは、滑らかなナイロンとスパンデックスの混紡素材を使用。 縫い付けられたワンパッドが体の動きに対応し、素肌のような着用感を生む。 ストラップを外して背中でクロスさせると、違ったスタイルを楽しめる。 インディ ラックスのカラーは暖色系のフォッシルローズ。
（関連記事：Nikeおすすめのプラスサイズスポーツブラ）
おすすめのピンクのスポーツブラ - ミディアムサポート
一般的なワークアウトや日常の着用には、ミディアムサポートのスポーツブラがおすすめ。サポート性と通気性のバランスがよく、筋力トレーニングからテニスまでさまざまなアクティビティに対応する。
1.ナイキ Dri-FIT スウッシュ スポーツブラ
ナイキ Dri-FIT スウッシュのような、シンプルですっきりしたラインのスポーツブラは、クローゼットに欠かせない万能の一枚だ。 このブライトピンクのレーサーバックの定番タイプは、ウェイトリフティングにも十分なサポート性と、屋内でのサイクリングクラスに適した通気性を兼ね備えている。 ブランドを目立たせたいなら、グラフィックロゴのデザインを選ぼう。
2.ナイキ Dri-FIT スウッシュ マタニティ スポーツブラ
授乳中の人のためにデザインされたのが、ナイキ スウッシュ マタニティ。ミディアムサポートのスポーツブラで、速乾性に優れた素材を使用。レイヤーを重ねたデザインなので、授乳に便利だ。 背中のストラップはスライダーを内蔵し、胸のサイズの変化に応じてブラのフィット感を調節できる。クロスバックデザインでサポート性を高めている。
（関連記事：今買うべき、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ）
おすすめのピンクのスポーツブラ - ハイサポート
ハイサポートのスポーツブラは、HIIT（高負荷トレーニング）やダンスのクラスなど、高負荷のアクティビティにぴったり。生地やパッドが厚めで、サポート性と引き締め感に優れている。
1.ナイキ インパクト ストラッピー スポーツブラ
サポート性の高いブライトピンクのスポーツブラ。ハードなワークアウトでも涼しい状態でいられるデザインだ。 前面のバンドに配された通気孔で通気性を高め、ダブルストラップで背中が開いているので汗がたまるのを防ぐ。 伸縮性のあるDri-FIT素材が湿気を逃がすと同時に、着圧感のあるサポート性も発揮する。
2.ナイキ FE/NOM フライニット スポーツブラ
FE/NOM フライニットは、ライトピンクとホワイトのストライプが目を引くのが特徴。 成型カップにより、サポート感と構造を強化。Flyknit素材が着圧しながらぴったりフィットし、ボックスジャンプやスプリントのようなアクティビティでも安心して動ける。
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文：ハンナ・シングルトン