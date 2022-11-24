Nikeのおすすめマタニティウェア
スタイリングのヒント
自分に合ったマタニティウェアで、日々の生活やヨガ・ウォーキング・その他ワークアウト等、様々な場面に合わせて心地良くおしゃれをしよう。
理想のマタニティウェアといえば、やはり幅広いアクテビティで活躍するアイテムだろう。 ここで紹介するNikeの定番アイテムを、日々の着回しに取り入れてみよう。 速乾性に優れた素材とサステナビリティに配慮したNikeのマタニティウェアは、妊娠中から出産後も役立つようデザインされている。
その多くが、リサイクルされたペットボトルと繊維を使用することで二酸化炭素の排出量と廃棄物の量を抑える、NikeのMove to Zeroプロジェクトに沿って作られたものだ。 また、Nikeが誇るDri-FITテクノロジーが使用されているため、動きやすさを確保しながら、汗をかいてもさらりとした着心地が続く。
おすすめのNikeマタニティウェア
1.おすすめのスポーツブラ：ナイキ Dri-FIT スウッシュ (M)
ナイキ Dri-FIT スウッシュ スポーツブラは、妊娠中はもちろん、その後もデイリー使いのブラとして使用できる。 スタイリッシュなクロスバックデザインに加え、調節可能なスライダーが付いているため、変化するバストサイズに合わせやすい。 また、便利な多機能レイヤー構造により、授乳やさく乳がしやすくなっている。
（関連記事：授乳期におすすめのNikeスポーツブラ）
2.おすすめのレギンス：ナイキ ワン ハイウエスト レギンス
汎用性が高く、体の変化に柔軟に対応できるアイテムがあれば、サイズが変わるたびにレギンスを買い替える必要がなくなる。 これらのハイウエストレギンスは、腹部を包み込むようにして着用することも、ウエストバンドを折って腰履きすることも可能だ。
XXS ショートから3XL～TTまである幅広いサイズの中から、最も着心地が良く、自分に合うサポート性があるものを選ぼう。 リサイクルポリエステル繊維が75％以上使用されている点も魅力のひとつだ。
3.おすすめのセーター：ナイキ プルオーバー
裾が中央で分かれているデザインのため、その場ですぐに授乳ができる。 リバーシブル仕様で、カバー範囲も大きい。 レギンスと同様、こちらも速乾性に優れたサイクルポリエステル繊維を75％以上使用している。 また、大きめのサイドポケットが2つ付いているため、必需品などを入れておくことが可能だ。
4.おすすめのタンクトップ：ナイキ マタニティ Dri-FIT タンク
このタンクトップは、スリムフィットでありながら、4方向に伸縮して柔軟性を発揮する。 また汎用性が高く、出産後も着用可能なアイテムだ。 スタイリッシュなレーサーバックデザインで、色鮮やかなカラーの中から好きな色を選ぶことができる。
（関連記事：快適なマタニティヨガウェアを見つけるには）
5.おすすめのシャツ：ナイキ Dri-FIT マタニティ Tシャツ
ポリエステル、コットン、レーヨンを組み合わせた非常に柔らかなマタニティ Tシャツが、さらりとした着心地をキープする。 さらに伸縮性の高い素材を使用しているため、サイズの変化にも対応できる。
6.おすすめのコンプレッション ショートパンツ：ナイキ Dri-FIT ワン 18cm ショートパンツ
軽い着圧感のあるショートパンツが、体をしっかりと包みながら、汗を逃がす。 体の曲線に合わせてフィットし、ウエストバンドは折って着用することもできる。 好みのカラーを選んで、お気に入りのトップスとスニーカーに合わせ、毎日の着回しに取り入れよう。
7.おすすめのスポーツワンピース：ナイキ スポーツウェア ドレス
オーバーサイズのワンピースは、ゆったりとした着心地のリラックスフィットデザインで、自宅でも外出先でも活躍する。 膝上丈か、ロング丈か、お気に入りのシューズが引き立つ長さのものを選ぼう。 シンプルなNikeグラフィックデザインに加え、流れる雲を思わせる抽象的なデザインも展開されている。
文：ティファニー・アユーダ