汎用性が高く、体の変化に柔軟に対応できるアイテムがあれば、サイズが変わるたびにレギンスを買い替える必要がなくなる。 これらのハイウエストレギンスは、腹部を包み込むようにして着用することも、ウエストバンドを折って腰履きすることも可能だ。

XXS ショートから3XL～TTまである幅広いサイズの中から、最も着心地が良く、自分に合うサポート性があるものを選ぼう。 リサイクルポリエステル繊維が75％以上使用されている点も魅力のひとつだ。