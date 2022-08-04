Nikeおすすめのプラスサイズスポーツブラ
購入ガイド
ライフスタイルに合わせたトップレベルの機能を装備。Nikeがおすすめするプラスサイズのスポーツブラをチェックしよう。
優れたスポーツブラは、フィットネスの習慣を支える基盤だ。 フィット感がぴったりの最適なスポーツブラを見つければ、どんなワークアウトが待ち受けていても大丈夫。安心して最後までやり遂げる自信も手に入る。 Nikeでは、ライト、ミディアム、ハイの3つのサポートレベルでスポーツブラをご用意。XS（A～Cカップ）から3X（F～Gカップ）の豊富なサイズも取り揃えている。
プラスサイズのスポーツブラを新たに購入する場合、自分に適したスタイルやサポートレベルをどのように選べばいいだろうか？
最適なプラスサイズスポーツブラの選び方
自分に合ったスポーツブラを探すときは、サイズのほかにも考慮すべき要素がある（もちろんサイズが合うことは必須条件）。 心地よく着用できる快適さとサポートレベルを見極めることも同じくらい重要だ。
サイズにかかわらず、どんなアクティビティにも対応できて、誰でも満足させられるような万能のサポートレベルは存在しない。 まずは、新しいブラで取り組むアクティビティにぴったりの着用感がどんなものか考えよう。
- ハイサポート：日常生活やワークアウトで、バストの動きを可能な限り抑えたいのなら、 ハイサポートのコンプレッションブラがおすすめ。 肩への圧迫を和らげたい場合は、ストラップが太いハイサポートブラを試してみよう。
- ライトサポート：バストをしっかり固定するのではなく、自然なフィット感が欲しい場合はライトサポートブラがおすすめ。 ライトサポートブラといっても、小さめのカップサイズばかりではない。ナイキ Dri-FIT アレート ミニマリストなどのブラは、あらゆるサイズから選べる薄型デザインだ。
- ミディアムサポート：ハイサポートとライトサポートの中間ぐらいがしっくりくる場合。つまりある程度のサポート性は必要だが、ハイサポートブラではきつすぎると感じる場合にはミディアムサポートブラが最適だ。
スポーツブラ選びのポイントとなる機能
1.調節可能なストラップ
自分にぴったりのスポーツブラを探すときは、ストラップが調節できるものを選びたい。 ストラップはどんなスポーツブラにとっても重要な要素。バストの重さを分散させ、下部のバンドにかかる圧力を減らすことで、バランスの取れたフィット感を生み出す。 ストラップが適切にフィットすれば、紐がしっかり張った状態でも快適な着用感を得られるはずだ。
2.着脱方法
着脱方法は、お好み次第。 プルオーバー、前面留め、背面留めのスタイルから選ぼう。 Nikeのプラスサイズスポーツブラには、すべてのスタイルが揃っている。
3.カップの種類
パッドやカップの種類には、パッドなし、パッド入り、カップ付きのブラがある。いずれも着圧感を提供しながら形を整えてくれる。
Nikeおすすめのプラスサイズスポーツブラ
1. ナイキ アレート
ナイキ アレートのブラは、素肌のような着用感で、普段使いにぴったり。 柔らかで心地よく、着けていることを忘れそうになるほどだ。
肌から汗を逃がして素早く蒸発させるNike Dri-FIT素材を使用しているので、涼しくさらりとした状態が持続する。 ライトサポートスタイルなら、ナイキ Dri-FIT アレート ミニマリスト。ミディアムサポートスタイルなら、ナイキ ヨガ Dri-FIT アレート カーブをチェックしよう。
2. ナイキ スウッシュ
最も人気のあるNikeスポーツブラといえばナイキ スウッシュ。レーサーバックデザインの定番プルオーバーブラだ。 好みのスタイルに応じて、ミディアムサポートかハイサポートのブラが選べる。 パッドなしのモデルもあれば、取り外し可能なワンパッドを備えたものもある。
3. ナイキ インディ
スポーティーでダイナミックな印象のナイキ インディ ブラは、あらゆる動きに対応するモデル。カラーの選択肢が豊富で、Vネック、Uネック、ロングラインの3つのスタイルから選べる。 ストラップは前面で調節するタイプで、必要に応じて締めたり緩めたりしながら簡単にフィット感が調節できる。 取り外し可能なカップ付きであらゆるシーンに対応し、カスタマイズの幅を広げてくれる。
4. ナイキ アルファ
ナイキ アルファは、ハイサポートのスポーツブラ。パッド入りのカップ付きで着圧感があり、左右のバストをしっかり包み込んで揺れを抑える。 エクストラワイドのストラップは、前面で調節可能。背面に留め具があり、安心して着用できる。 このスポーツブラには2つのスタイルがある。1つは着脱しやすいフロントジップスタイル。もう1つは背面に留め具がある従来型のタンクトップスタイルだ。
文：ジェニファー・デイヴィス＝フリン