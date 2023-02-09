Nikeおすすめのメンズハイキングパンツ
購入ガイド
トレイルで暖かく、さらりと快適な状態をキープしてくれる耐久性の高いデザインをご紹介。
アウトドアの冒険は、適切なハイキングギアを装備すれば楽にチャレンジできる。Nike ACG（あらゆる状況に対応するギア）は、メンズハイキングパンツを選ぶのに最適なコレクションだ。
Nike ACGチームは、製品開発にあたって各地でハイキングに出かける。自然環境を肌で感じ、その体験をもとにデザインしているのだ。 このコレクションのメンズハイキングパンツは、丈夫な素材で悪天候に対応しする。カラビナクリップなどの装備や、ジッパーで裾部分を取り外せるデザインも魅力的だ。
このガイドでは、快適なTech Fleece、万能なSportswear、軽量のNike Trailのパンツもご紹介。 どんなデザインを選んでも、自分好みのスタイルで冒険に出かけられるアイテムが見つかるはずだ。
このガイドを参考に、Nikeおすすめのメンズハイキングパンツを見つけよう。
Nikeおすすめのメンズハイキングパンツ
万能なハイキングパンツ
優れたハイキングパンツの条件は、さまざまな環境で着用できること。 ナイキ ACG Smith Summit カーゴ パンツは、オレゴン州にあるロッククライミングの名所「スミスロック」での実体験から着想を得た。 このパンツは撥水加工を施したウーブン素材で作られ、多数のポケットを装備している。ハイライズの伸縮性ウエストバンドとウェビングベルトでフィット感を調節可能だ。
必要に応じて隠しジッパーで膝から下を取り外し、ショートパンツにすることも可能。 鍵を付けられるカラビナや必需品（軽食、スマートフォン、電解質ドリンクなど）の収納に便利なサイドのドロップインポケットなど、ハイキングに役立つ機能も装備している。
リサイクル繊維を75％以上したこのハイキングパンツは、多様なアースカラーのデザインが揃っている。
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予測不能な天候に対応するハイキングパンツ
天候が悪化するからといって、ハイキングを諦める必要はない。 Nike ACG “Wolf Tree”コレクションには、どんな嵐にも耐えるメンズハイキングパンツが揃っている。 伸縮性のある軽量素材が、水分をシャットアウト。さらにピンポイントで通気性を高め、涼しい状態をキープする。
寒い季節のハイキングには、Polartecのフリース素材を使用したパンツをチェックしよう。暖かい空気を閉じ込めながら湿気を逃がし、内側が汗で濡れるのを防いでくれる。 耐摩耗性に優れたパネルを配し、険しい地形にも耐えるデザイン。伸縮性のあるウエストバンドはウェビングベルト付きで、フィット感をカスタマイズできる。
ジッパー付きサイドポケットと出し入れしやすいヒップポケットは、トレイルの必需品を安全に収納するのに便利。 リサイクルポリエステル繊維を100％使用しているのも嬉しい。
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険しい地形に対応するハイキングパンツ
丈夫なパンツを装備すれば、悪路でもひるまずにチャレンジできる。 Nike ACG “Oregon Series”のメンズカーゴパンツは、丈夫なウーブン素材に撥水加工を施したデザイン。厳しい環境での冒険も後押ししてくれる。
膝部分の縫い目に特別な工夫を施し、険しい山道を登るときも可動域を極大化。尻部分の耐久性を強化しながら柔軟な動きをサポートする。 さまざまな物を収納できる便利なカーゴポケットは、ハイキングの必需品を持ち運ぶのに便利。快適なフィット感に調節しやすい一体型ベルトも装備している。
気軽な山歩きに最適なハイキングパンツ
気軽なハイキングに最適なNike Tech Fleeceのパンツは、森の中や街を快適に歩けるデザイン。 表も裏も滑らかなTech Fleece素材とワンランク上のスタイルで、暖かいのにかさばらない。
すっきりとフィットするスタイルがお好みなら、先細りのテーパードデザインのものを選ぼう。心地よさを重視するなら、ゆったりとしたシルエットのパンツもある。カーゴポケットやテーピングを施したハンドポケットは、鍵やスマートフォンの収納に便利。柔らかい伸縮性ウエストバンドはドローコード付きで、散策中にしっかりフィットするよう調節できる。
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機能的なハイキングパンツ
Nike Sportswearのパンツには、太もも部分にゆとりを持たせ、脚の間にパネルを追加して自由な動きをサポートする機能的なシルエットの製品もある。 先細りのラインと膝のステッチが自然な形で脚に沿い、すっきりとした印象を生む。
暖かい日のハイキングには、Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れたパンツがおすすめ。汗をかいてもさらりとした状態をキープするデザインだ。 寒い時期に最適なのは、Nike Therma-FITテクノロジーを搭載したパンツ。防風性と防水性に優れ、体温を閉じ込める機能を発揮する。
伸縮性のあるウエストバンド、便利なジッパー付きポケットやカーゴポケット、マチを設けた脚のパネル。さまざまな機能を装備したパンツは、どんなトレイルへのチャレンジでも重宝する。 軽量のウーブン素材や、シワ加工を施した耐水素材を使用したものから選ぼう。
トレイルランに最適なハイキングパンツ
Nike Trailのランニングパンツで機敏に動き続けよう。 おすすめは、滑らかな肌触りで防風性と撥水性が高く、ポケットを複数備え、リサイクルポリエステルを75％以上使用したハイキングパンツ。
Nike Dri-FIT素材が通気性を発揮して、さらりとした状態をキープし、汗による肌のべたつきを抑える。 ストレッチウーブン素材を使用しているので、岩や倒木、崖など、どんな状況に遭遇しても足を高く上げて前進できる。 気温の低い地域や標高の高い場所にチャレンジするなら、柔らかいフレンチテリーフリース素材のパンツを選ぼう。トレイルに必須の機能（ジッパー付きポケットや足首が細めのシルエット）と、暖かく快適な着用感を兼ね備えたタイプがおすすめだ。
このコレクションのパンツは、世界中の過酷なトレイルに挑むランナーに最適なデザイン。 泥だらけのトレイル、岩場、木々の生い茂る坂道などを念頭に置いて製造されている。
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文：フェイス・ブラー