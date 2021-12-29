ハイキングに最適なソックスの選び方

ほとんどのハイキングソックスは、機能を両立させるために混紡素材が使われている。 一般的に、次のような素材がある。

ハイキングソックスは、その日の気候に応じて選ぶ必要がある。 厚手のウールのソックスは凍てつくような寒い日に効果を発揮し、合成素材を使用した抜群に軽いソックスを履けば暑い日でも涼しさをキープできる。 雨の日にハイキングするときは、防水性を備えたソックスを選び、シューズが濡れないようにゲートルを付けるといいだろう。 ウールと合成素材など、素材を組み合わせて作られたソックスもあることを覚えておこう。