気分の落ち込みや不安の解消に、定期的なエクササイズが役立つ理由

研究では、特定の運動によるメリットが示されている。 しかし、結局のところ、どの運動が適しているかは十人十色だ。 最適な身体的アクティビティは個性やニーズによって異なる。



たとえば、不安感が小さい人は、ヨガのグループクラスから癒やしを得られるかもしれない。 しかし、人との関わりに不安を感じる人は、ヨガのグループクラスで他の人と時間を共有することが難しいかもしれない、とマンリー氏は指摘する。



さらに、アクティビティの内容、環境、強度が自分に合っていなければ、かえってフラストレーションが溜まることや、自信喪失を助長することもある、と続ける。 そうしたネガティブな感情が湧くと、むしろ、うつや不安が悪化する場合がある。



だからこそ、自分が心地良く感じる身体的アクティビティを見つけることが大切なのだ。 「楽しいことが見つかると、すぐに精神面への効果が現れるものです」とマンリー氏は言う。