禁止カラーのエア ジョーダン 1がスニーカー革命に火をつけた理由
ナイキ DNA
スニーカーカルチャーの礎となり、いつの時代も愛されるエア ジョーダン 1。そのブラックとレッドのカラーにまつわるストーリーは、シューズそれ自体と同じくらい伝説的だ。
エア ジョーダン 1の伝説について
- マイケル・ジョーダンのルーキーシーズン中、Nikeはシューズに対する論争を、スニーカーカルチャーの未来を後押しするブランドを決定づけるキャンペーンへと変えた。
- そもそもNike エアシップが禁止されていたシューズであっため、エア ジョーダン 1が本当に禁止されたシューズであったのかどうかについては、今日でも議論が続いている。
- ジョーダンのスタイルと反抗精神は、バスケットボールだけでなく、文化、ファッション、そして若者のアイデンティティの在り方をも塗り替えた。
- エア ジョーダン 1 High '85は、今日、ブランドの象徴とも言える禁止カラーへの忠実なオマージュとして存在する。
1984年の秋、マイケル・ジョーダンが6回のリーグチャンピオンの座につく遥か以前、彼は規則に反したスニーカーを履きコートに立った。後に「Banned Colorway（禁じられたカラー）」と呼ばれるようになったブラックとレッドのエア ジョーダン 1だ。それは、単なるシューズ以上の存在、偉大さそのものだった。そして、エア ジョーダン 1の登場が、バスケットボール、ファッション、ポップカルチャーの大きな変化への幕開けとなったのだ。
禁じられたAir Jordanの歴史
ジョーダンが初めてブラックとレッドのスニーカーを履いたとき、意図的に論争を起こそうとしていたわけではなかった。ジョーダンは当時、卓越性を追求した、大胆な新しいシューズデザインを模索しているところだった。しかし、当時のリーグには厳格な「ユニフォームの統一性」ルールがあり、着用するシューズは、他の選手のシューズと統一性のあるものでなければならず、色の制限を遵守する必要があった。
斬新な外観で、フロアの選手達が着用しているものとは異なるブラックとレッドのジョーダンは、その規則に違反していた。マイケル・ジョーダンは、自身の個性、プレースタイルに合っているという確信のもと、エア ジョーダン 1を履き続けた。ルールを破り続けるという彼の決断は、「マイケル・ジョーダンは、周囲に溶け込むためにそこにいたのではなく、ゲームチェンジャーとしてそこに存在した」と言う宣言だった。
センセーショナルなルーキーイヤーの間、異なるカラーのエアジョーダン 1を履いてプレーしたマイケル・ジョーダンは、文化的な大騒動を巻き起こした。彼がブラックとレッドのシューズを履くたびに、Nikeは彼を支えた。
編集者注：次の「DNA Remembers（DNAの記憶）」の抜粋は、2014年10月にデジタルNikeアーカイブによって最初に公開された内部調査報告書からのものです。数年経った今、禁止カラーのジョーダン シューズを取り巻く状況が、時間の経過とともにどのように変化してきたかを垣間見ることができる。
Nikeアーカイブ部門の記憶：2014年10月14日
1984年9月のトレーニングキャンプまであと数週間という状況の中、Nikeのデザイン部門には新しいスニーカーを作る時間の猶予がなかった。時間の差し迫った状況下で、既存のツールにブラック、レッド、ホワイトといったカラーを使用し、「ウィング」ロゴを加えて再加工した。「色との戦い以外の何物でもなかった」と、Jordanブランドフットウェア担当バイスプレジデントのジェントリー・ハンフリー。
伝説と真実の違い
「禁止カラー」の歴史は、数十年にわたって神話的になっていった。最も有名な話はこうだ。マイケル・ジョーダンが試合でブラックとレッドのエア ジョーダン 1を履き始め、その度に5,000ドルの罰金を科される。それをNikeがマーケティング費用として喜んでその費用を支払った。などと実しやかに囁かれている。
現実はというと、そんなに単純な話ではない。
実際、ジョーダンが最初にブラックとレッドのエア ジョーダンの前身となるスニーカーを履いたのは、1984年から1985年のプレシーズンだった。伝えられるところによると、そのシューズはリーグコミッショナーの注目を集めた最初のNikeスニーカーだったという。1985年のスラムダンクコンテストでマイケル・ジョーダンがブラックとレッドのエア ジョーダン 1を履いて注目を集めた後、リーグは規制を強化した。1985年2月25日付けの公式リーグレターには、ジョーダンのスニーカーがリーグの統一ルールに違反していると記載されている。コレクターはしばしば、この文書を禁止の証拠書類として引き合いに出す。
その年の4月にシューズが一般向けに発売されたとき、Nikeはこの論争を受け、エア ジョーダン 1が権力によって追放されたと宣言する象徴的な広告キャンペーンを発動した。
冷たい、厳しい真実とは？ジョーダンは、ルーキーシーズンを通して多くの異なるシューズを交代で履いており、その中には、リーグの統一規則に違反していないものも多くあった。厳密にはエアシップこそが「違法」なシューズだったのだが、バスケットボール界の関心を引いたのは、最初のブラックとレッドのエア ジョーダン 1の反逆的な評判だった。
重要なのは細かいルールではなく、スニーカーの背後にあるエネルギーと姿勢だった。タブーという性質は、ファンやファッショニスタにとってたまらなく魅力的なものだった。Nikeは、曖昧な統一ルール違反をマイケル・ジョーダンのスーパースターへの躍進、そしてスニーカーカルチャーの爆発的な発展の足がかりへと変える一助となった。
Nikeアーカイブ部門の記憶：2014年10月14日
1984年10月、マディソン・スクエア・ガーデンでのプレシーズンの試合後、[コミッショナー]は、ジョーダンのブラックとレッドのスニーカーに個人的に異議を唱え、シューズを[シカゴの]カラーにより近づけるよう要求した。シカゴのフロントオフィスでさえ、派手なスタイルが新人選手に過度のプレッシャーを与えるのではないかと懸念していたと報じられている。
Nikeの役割
当時のNBAの公式ルールでは、シューズは51％以上がホワイトで、チームの配色に合わせる必要があった。ブラックとレッドのエア ジョーダン 1がコートで着用されたのは、プレシーズンでの2試合と、インディアナポリスで開催された1985年のスラムダンクコンテストのみだった。ジョーダンは、このコンテストで準優勝に終わった。
通常新人にとって、このような大きなステージで公認されていないシューズをあからさまに使用することは問題だった。しかし、マイケル・ジョーダンは普通の新人の枠に収まるような選手ではなく、またその瞬間を世代を超えたチャンスであると見抜いたNikeは、一試合一試合をバスケットボールを超えた物語の中のもう一つの反抗的な章として捉えた。
マイケル・ジョーダンとNikeは、ルールを書き換えていたのだ。
Nikeアーカイブ部門の記憶：2014年10月14日
Nikeの経営陣は、罰金の[脅威]をマーケティングのチャンスだと捉えた。1試合あたり1,000ドルの罰金が科される可能性があると言われたとき、Nikeのバイスプレジデントであるロブ・シュトラッサーはこう言った。「素晴らしい！[リーグ]に82,000ドルの小切手を切ってくれ」（1シーズンは82試合）その後、Nikeは1週間以内に最初のジョーダンのコマーシャルを撮影した。その内容は、ブラックとレッドのシューズが線で黒く塗りつぶされたものだった。「[リーグ]はこのシューズを試合から追い出した。しかし幸いなことに、[リーグ]はあなたが履くのを止めることはできない」この広告だけで、ほぼ瞬時に50,000足が売れた。
カラー
禁止されたカラーのシューズは、ブラックのレザーアッパーとレッドのフォクシング、履き口、そしてホワイトのミッドソールの上につま革を大胆に組み合わせ、言うまでもなくシグネチャーであるレッドのスウッシュがあしらわれている。これは、当時のリーグの標準的な色使いである、チームのアクセントが最小限の白を基調としたスニーカーとは対照的なものだった。ブラックとレッドの組み合わせは、悪びれることなくルールに反した、非常にジョーダンらしいスタイルを作り上げた。
伝説が広まるにつれて、ジョーダンはホワイトレザーのベース、レッドのオーバーレイ、ブラックのアクセント（ブラックのスウッシュを含む）の入ったシカゴカラーにシフトし始めた。シカゴカラーを採用したデザインは、リーグの規制を満たしつつも、チームのアイデンティティを強く表現し、守るものとなった。コートでは多少受け入れられたものの、まだ目を引くものだった。この調整により、ジョーダンは彼のシグネチャールックを維持しながらも、論争を背景に消し去ることができた。もちろん、この頃にはすでに、このストーリーは瞬く間に広まり、バスケットボールとストリートウェアの伝説の一部となった。
[関連記事： エア ジョーダン1 シカゴ：デザインの背景]
AJ1を履いたジョーダンの功績
ジョーダンは、ルーキーシーズンにブラック、レッド、ホワイトのスニーカーを履き、自分がバスケットボール界の未来であるとアピールした。その年、1試合あたり平均28.2ポイント、6.5リバウンド、5.9アシストを記録し、シカゴをプレイオフの出場チームに押し上げた。彼はオールスターチームの先発に選ばれ、NBAのルーキーオブザイヤー賞を受賞した。そのシーズン、2,313ポイントを獲得し、カリーム・アブドゥル＝ジャバー以来のルーキー最多得点を手にした。
数々の忘れられない瞬間もあった。爆発的なダンクシュート、クラッチジャンパー、そしてハイライトの連続で「エア・ジョーダン」は有名になった。「禁止カラー」のストーリーは、伝説に新たな層を加えた。
その後の展開は？スニーカーは完売した。そして、40年以上にわたってスポーツと文化を変革し続けるスニーカー帝国の基盤が築かれた。
ジョーダンのルーキー年統計
- 1試合あたりの得点：28.2
- リバウンド：6.5
- アシスト：5.9
- スティール：2.4
- 1試合あたりのプレー時間：38.3
ジョーダンのルーキー年での歴史的瞬間
- 1984年10月5日：ジョーダンのNBAデビューは、プレシーズンのインディアナ・ペイサーズとの試合。
- 1984年10月9日：ジョーダンは、ミルウォーキー・バックスとのプレシーズンの試合で初めて黒と赤のエアシップを着用。高校で開催されたため、ほとんどの人は気づかなかった。
- 1984年10月18日：ジョーダンは再び黒と赤のエアシップを着用。今回はマディソン スクエア ガーデンでのプレシーズンの試合で、最終的に悪名高い試合となった。
- 1984年11月17日：ジョーダンは、ドクターJとフィラデルフィアとのレギュラーシーズンの試合で、最初のエアジョーダン1（シカゴカラー）を着用。
- 1985年2月9日：「禁止カラー」のエア ジョーダン1を履いたジョーダンが、ドミニク・ウィルキンスとの壮大なスラムダンクコンテストで観客を魅了。
- 1985年2月12日：デトロイトに対してシーズン最高の49ポイントを獲得。
- 1985年4月：ジョーダンのルーキー オブ ザ イヤーシーズンは、シカゴの4シーズンぶりのプレイオフ出場で幕を下ろした。
Nikeアーカイブ部門の記憶：2014年10月14日
Nike DNAアーカイブによると、ジョーダンはアウェイゲームではホワイト／レッドのAJ1にブラックのスウッシュを、ホームゲームではホワイト／レッドにレッドのスウッシュを、その他の機会にはエアシップを交互に使用していた。しかし、「禁止カラー」が脚光を浴びたのはスラムダンクコンテストだった。すべてのコメンテーターがそれに気づき、[コミッショナー]でさえもNikeに次のように言ったと伝えられている。「息子は、私がこれを禁止したのを馬鹿げていると思っている。だからそのシューズを一足くれないか？」これ以上の台本はなかった。
スニーカーカルチャーに対するジョーダンの影響
ジョーダンは得点記録を更新しただけではない。彼は、世界的なバスケットボールの驚異がどのようなものであるかという型を破った。コートでの彼の支配力と、Nikeのパフォーマンスを高めるファッションが組み合わさり、スニーカーはシンプルなバスケットボールの装備から文化的な通貨へと変貌した。
ストリートウェア、ヒップホップ、ユースカルチャーは、アイデンティティ、願望、古い慣習に対する反抗の象徴としてエアジョーダンを吸収し、現代のスニーカーカルチャーの基盤を形成した。禁止カラーの時代は、世界に新しい公式をもたらした。アスリート＋イノベーション＋論争＝パラダイムシフト。
シンプルなユニフォーム違反をスポーツやポップカルチャーの見出しに変えることで、ジョーダンとNikeはスニーカーブームを生み出すための最初の戦略を書き上げたのだ。フィーバーを巻き起こすようなスニーカーの発売は、そのルーツを遡るとすべてあの瞬間にたどり着く。
バスケットボールとそれ以上の永続的なレガシー
ジョーダンが「禁止カラー」のスニーカーからシカゴカラーに移行したことは、また別の天才的な発想を反映していた。シカゴ AJ1 は、禁止されたバージョンと同じくらい象徴的なものとなり、ジョーダンにコートで使える武器を与え、Nikeにまた一つの文化的な試金石を与えた。この変化は、新しいカラーバリエーションのエアジョーダン2への扉を開き、すべての発売を追い求めるスニーカーマニアたちが殺到した。こうして無地の白いスニーカーの時代は終わりを遂げた。
大胆なNikeとジョーダンのパートナーシップは、NBAプレイヤーの世代にインスピレーションを与え、その後の数十年間で、チャールズ バークリーやペニー ハーダウェイ、そして後にコービー ブライアントやレブロン ジェームズなど、新しく生まれたNikeのスターたちが履く大胆なスニーカーを世界に紹介した。エアジョーダンシリーズは、アスリートのシューズがレガシーを残せることを証明した。
かつてはユニフォームのルールに厳格だったNBAは、最終的には姿勢を緩め、今日のネオン、レトロなトリビュート、ミスマッチのペアへの道を開放した。禁止カラーのスニーカーがそのきっかけとなり、ジョーダンはルーキーから反逆者へ、Nikeは挑発者からパワーハウスへ、そしてスニーカーはギアからグローバルアイコンへと変貌を遂げた。NBAは偉大さを禁止することはできなかった。そして誰かがジョーダンを履くたびに、「禁止カラー」の伝説は生き続ける。
論争からクラフトへ
今日Nikeは、エア ジョーダン 1 ハイ '85を筆頭に、入念な再現によって「禁止カラー」のストーリーを再訪している。デザイナーは、オリジナルの1985年のシルエットをリバースエンジニアリングし、履き口の高さ、トゥボックスの形状、スウッシュの比率を調整して、最初のランを反映させた。オリジナルの硬さとグレインを再現するためにプレミアムレザーを使用し、ステッチ密度とパネルカットはステッチごとに一致させている。
コレクターにとって、これらの復刻版は単なるシューズではない。ジョーダンの反抗の記憶と神話を伝えるアーティファクトなのだ。Nikeは10月18日を「Banned Day（禁止の日）」として祝い、ジョーダンが禁止されたスニーカーを履いて初めてNBAコートに足を踏み入れた瞬間を記念している。この日は、かつてコートで禁止されていたシューズが、ムーブメントの基盤となったことを毎年思い出させてくれる。
よくある質問：禁止されたエア ジョーダン 1のストーリー
NBAがナイキ エア ジョーダン 1を禁止した理由は？
ブラックとレッドのエア ジョーダン1（そしてそれ以前に着用していたエアシップ）は、リーグの「ユニフォームの統一性」ルールに合致しませんでした。シューズはほとんどが白で、チームメイトのシューズとマッチする必要がありました。ジョーダンのスニーカーは大胆すぎて、あまりにも異質でした。
実際に禁止されたシューズは？
厳密に言えば、1984年のプレシーズンにリーグの怒りを買ったのは、エア ジョーダンの前身となる、同様の外観を持つ黒と赤のNikeエアシップでした。しかし、1985年にエア ジョーダン1が発売されると、Nikeはこのストーリーを受け入れ、境界線を曖昧にし、スニーカーの伝説の中でエア ジョーダン1の「禁止カラー」の地位を固めました。