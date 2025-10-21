禁止カラーのエア ジョーダン 1がスニーカー革命に火をつけた理由

「禁止カラー」の歴史は、数十年にわたって神話的になっていった。最も有名な話はこうだ。マイケル・ジョーダンが試合でブラックとレッドのエア ジョーダン 1を履き始め、その度に5,000ドルの罰金を科される。それをNikeがマーケティング費用として喜んでその費用を支払った。などと実しやかに囁かれている。

現実はというと、そんなに単純な話ではない。

実際、ジョーダンが最初にブラックとレッドのエア ジョーダンの前身となるスニーカーを履いたのは、1984年から1985年のプレシーズンだった。伝えられるところによると、そのシューズはリーグコミッショナーの注目を集めた最初のNikeスニーカーだったという。1985年のスラムダンクコンテストでマイケル・ジョーダンがブラックとレッドのエア ジョーダン 1を履いて注目を集めた後、リーグは規制を強化した。1985年2月25日付けの公式リーグレターには、ジョーダンのスニーカーがリーグの統一ルールに違反していると記載されている。コレクターはしばしば、この文書を禁止の証拠書類として引き合いに出す。

その年の4月にシューズが一般向けに発売されたとき、Nikeはこの論争を受け、エア ジョーダン 1が権力によって追放されたと宣言する象徴的な広告キャンペーンを発動した。

冷たい、厳しい真実とは？ジョーダンは、ルーキーシーズンを通して多くの異なるシューズを交代で履いており、その中には、リーグの統一規則に違反していないものも多くあった。厳密にはエアシップこそが「違法」なシューズだったのだが、バスケットボール界の関心を引いたのは、最初のブラックとレッドのエア ジョーダン 1の反逆的な評判だった。

重要なのは細かいルールではなく、スニーカーの背後にあるエネルギーと姿勢だった。タブーという性質は、ファンやファッショニスタにとってたまらなく魅力的なものだった。Nikeは、曖昧な統一ルール違反をマイケル・ジョーダンのスーパースターへの躍進、そしてスニーカーカルチャーの爆発的な発展の足がかりへと変える一助となった。