エア ジョーダン 1 2022 "Lost & Found" シカゴ：デザインに込められた想い

エア ジョーダン 1 シカゴ：デザインの背景
プロダクトローンチ
1985年に発売された「エア ジョーダン 1」のオリジナルモデルが、このたび「エア ジョーダン 1 シカゴ」として生まれ変わった。
注目ポイント
- エア ジョーダン 1 2022 シカゴ（別名「Lost & Found」）は、2022年11月19日に販売開始
- 大人用サイズの店頭価格は$180（アメリカ）で、今後はキッズサイズを含めたフルサイズ展開が予定されている。
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注目ポイント
- エア ジョーダン 1 2022 シカゴ（別名「Lost & Found」）は、2022年11月19日に販売開始
- 大人用サイズの店頭価格は$180（アメリカ）で、今後はキッズサイズを含めたフルサイズ展開が予定されている。
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エア ジョーダン 1については、ご存じの方も多いはず。 スニーカーカルチャーにおける不動の名作として名高いシューズだ。
しかし開発当初は、これほどまでに時代を超えたモデルになると予想した人はいなかった。
発売された1985年当時、世間からの期待は低調だった。 それどころか、まだプロで実績のないマイケル・ジョーダンに大型契約を申し出たNikeの決断を疑問視する声は強かった。また当時はランニングシューズ中心のメーカーだったNikeと契約した新人選手にお冷ややかな視線が送られた。
しかし間もなく、ジョーダンはこの状況をひっくり返してみせる。エア ジョーダン 1を着用し、1試合平均得点28.2、平均リバウンド獲得数6.5、平均アシスト成功数5.9という記録で同年の新人王となったのだ。 ジョーダンの華々しい活躍は、エア ジョーダン 1の名を全米に轟かせた。かくしてこのシューズは、バスケットボールファンのマストアイテムになった。
エア ジョーダン 1 シカゴの紹介
エア ジョーダン 1 シカゴは、1985年に初めて発売されたハイトップのエア ジョーダン 1をイメージし、オリジナルと同様のカラーを再現している。 当時は在庫商品が倉庫内で紛失し、数年後に発見されることも珍しくなかった。このシューズには、そんな時代への回顧も含まれている。
最新の在庫管理システムがまだ存在せず、紙とペンだけで商品を管理していた時代。 人為的ミスは避けようがなく、シューズボックスと蓋がミスマッチになる事態も往々にしてあった。
そんな時代に回帰し、「もし1985年の初代エア ジョーダン 1が、何十年もの時を経て、埃っぽい倉庫の中から発見されたら」というコンセプトが誕生。そのコンセプトを具現化したのが、エア ジョーダン 1 シカゴだ。
Jordanデザインチームが掲げた目標は、「タイムトラベル体験」を創造すること。特に新しい世代の消費者をターゲットに想定した。 現代と80年代とでは、シューズの購入方法がまったく異なる。 エア ジョーダン 1 シカゴが再現したのは、埃っぽい倉庫の中で宝物を見つけたような感覚。また同時に、ピカピカの箱の中に入ったエア ジョーダン 1 を手にした当時の感動を現代のファンにも届けたいという願いが込められている。
Lost & Found：個性的なデザイン
郷愁に満ちた物語に命を吹き込むため、開発チームは細部にまでこだわったデザインを作り上げた。 テーマに沿ったニュアンスを表現するべく、保存状態の異なる初代エア ジョーダン 1 を何足も比較。そして「摩耗はごく軽度か、まったくない状態」でありながら、「シューズボックスの中で何年も眠っていたような経年変化」を素材の質感で再現した。
インスピレーション
エア ジョーダン 1 の歴史を新たに前進させるため、開発チームはいくつかの重視すべきデザイン要素を絞り込んだ。 下の写真を見ると、2022年のエア ジョーダン 1 シカゴ（写真上）が、1985年の初代モデル（写真下）から得られたインスピレーションをいかに反映しているかが確認できる。
デザインの詳細
2022年のエア ジョーダン 1 シカゴで使用したカラーは、オリジナルのエア ジョーダン 1 から影響を受けた特徴的なデザイン要素をふんだんに受け継いでいる。
大きめのスウッシュ
履き口
初代エア ジョーダン 1に時の流れを感じさせるのは、ひび割れて色褪せた履き口だ。 履き口を包み込んでいるブラックのレザー素材は、歳月とともに乾燥してひび割れやすくなる。摩耗や接触によって剥がれ落ち始めるケースも多い。
新しいエア ジョーダン 1 シカゴでは、この色褪せた外観を再現することで、1985年のオリジナルモデルに必要なメンテナンスを心得ているコレクターへも敬意を表している。
ミッドソール
履き口と同じように、初代エア ジョーダン 1のラバーカプセルも時間の経過とともに変化する。元々のホワイトが、ライトイエローに変色していくのだ。 エア ジョーダン 1 シカゴでは、この色合いの変化にもオマージュを捧げている。
Jordanブランドデザインチームによると、シューズボックスに何年も入れたまま適切なメンテナンスが施されなかったシューズは、ひび割れて黄ばんでくる。 微妙な色のニュアンスを表現しながら、ソールの触知性を高めること。それがエア ジョーダン 1 シカゴの開発目標となった。
経年変化したレザー
レザーは定期的なメンテナンスが欠かせない天然素材だ。 倉庫に入れたまま何年も忘れ去られると、レザーには乾燥による経年変化が現れる。 エア ジョーダン 1 シカゴでは、主につま先部分とサイドパネルで乾燥したレザーの風合いを表現している。 その仕上がりは、とにかく美しい。
Jordanブランドのデザイナーたちは、複数の古いエア ジョーダン 1を取り寄せてレザーの状態に着目した。 観察を重ねた結果、レザーの油分が滲み出すことで様々な見た目の変化をもたらしていることが判明した。エア ジョーダン 1 シカゴでは、この豊かな風合いを再現しながら、より長持ちさせるために高品質の素材が使用されている。
オリジナルのシューズボックスと蓋
倉庫の中で忘れ去られたシューズボックスが、長い年月を経て偶然発見される。そんな「Lost & Found」のコンセプトに従い、エア ジョーダン 1 シカゴのシューズボックスは、あえて蓋がミスマッチなデザインになっている。
さらにボックス内外のディテールにもこだわり、当時のプロモーションを想起させる要素が盛り込まれている。 Jordanデザインチームいわく、すべてのディテールは元祖モデルの発売当時に子どもだった人々の記憶を呼び起こすものだ。同時に、新世代のスニーカーヘッズたちにも当時の様子を体感させるデザインになっている。
その一例が、すべてのボックスに同梱されている古びたレシート。これは、倉庫の奥からコレクターの手に渡った実際のレシートをモチーフにしている。 インターネット普及以前のアナログ時代、スニーカーがどのようにして消費者の手に渡っていたのかを思い起こさせる仕掛けだ。
新たに語り継がれる物語
数々の個性的なデザイン要素が取り入れられた結果、アップデートされたエア ジョーダン 1は一足ごとに仕上がりが異なるシューズになった。 この微妙な違いが、「過去に立ち返る」という新作モデルのテーマをより強固なものにしている。
2022年のエア ジョーダン 1 シカゴは、Jordanデザイナーたちの手によって「先鋭性、物語性、つながり」を感じられるシューズになった。多くの人々が無意識のうちに感じ取っている歴史への憧憬を、デザインや質感に語らせているのだ。 昔からのファンにも、新世代のスニーカーヘッズにも、一足のシューズに隠された美しいストーリーを見出してもらう。それがJordanブランドの変わらぬ願いだ。
よくある質問
エア ジョーダン 1 シカゴの発売日は？
2022年11月19日です。 キッズサイズを含むフルサイズ展開になります。
エア ジョーダン 1 シカゴの価格は？
大人用サイズの販売価格は$180（アメリカ）です。 価格は国によって異なります。
サイズ別の価格（アメリカ）は以下の通りです。
- メンズ＆ウィメンズ：$180
- ジュニア：$140
- リトルキッズ：$85
- ベビー（幼児）：$70
- ベビー（乳児）：$50
エア ジョーダン 1 シカゴはバスケットボールシューズですか？
エア ジョーダン 1 シカゴ（別名「Lost and Found」）は、他のJordanシリーズと同様、バスケットボールシューズとしてデザインされています。 1985年のエア ジョーダン 1をイメージして、伝統的なテクノロジーとクッショニングが採用されています。