エア ジョーダン 1 2022 "Lost & Found" シカゴ：デザインに込められた想い

エア ジョーダン 1については、ご存じの方も多いはず。 スニーカーカルチャーにおける不動の名作として名高いシューズだ。

しかし開発当初は、これほどまでに時代を超えたモデルになると予想した人はいなかった。

発売された1985年当時、世間からの期待は低調だった。 それどころか、まだプロで実績のないマイケル・ジョーダンに大型契約を申し出たNikeの決断を疑問視する声は強かった。また当時はランニングシューズ中心のメーカーだったNikeと契約した新人選手にお冷ややかな視線が送られた。

しかし間もなく、ジョーダンはこの状況をひっくり返してみせる。エア ジョーダン 1を着用し、1試合平均得点28.2、平均リバウンド獲得数6.5、平均アシスト成功数5.9という記録で同年の新人王となったのだ。 ジョーダンの華々しい活躍は、エア ジョーダン 1の名を全米に轟かせた。かくしてこのシューズは、バスケットボールファンのマストアイテムになった。