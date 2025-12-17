心と体をより健康に保つホットヨガの9つのメリット

現代のヨガの種類の中には、伝統的なヨガから進化したものもあり、多くのポーズや意図はそのままに、現代的なセンスが加わっている。ホットヨガはその一つ。 American Council on Exercise（米国運動協議会）によると、この種のヨガは通常、29℃～41℃の室温に保たれた加温された部屋で行われる。

1970年代に初めて普及したホットヨガは、その後数十年の間に多くのスタイルへと発展してきた。すべての人に推奨されるわけではないが（特に妊娠中の方や特定の疾患をお持ちの方）、多くの人がホットヨガのクラスで顕著な効果を実感している。ここでは、ホットヨガの主な効果をいくつか紹介しよう。

主なポイント