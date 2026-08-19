Abbigliamento per la danza da donna

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Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
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Nike Sportswear Chill Knit T-shirt – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
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Jordan Sport
Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Abbigliamento per la danza da donna: libera di ballare

Che tu sia un'appassionata di balletto classico, tip tap o hip hop, la collezione Nike di abbigliamento per la danza da donna è pensata per aiutarti a dare il meglio. Scopri tutti i modelli di qualità professionale, creati per muoverti e allungarti come desideri. Sappiamo che hai bisogno di sostegno, oltre che di libertà, e per questo realizziamo capi dalla vestibilità aderente e scarpe con un'ammortizzazione ideale, per proteggere articolazioni e muscoli mentre metti alla prova i tuoi limiti.


Il riscaldamento e il defaticamento sono elementi essenziali nella routine di ogni ballerina. Ecco perché la linea da danza Nike include strati leggeri e allo stesso tempo isolanti. Quando inizi a muoverti, le finiture piacevoli a contatto con la pelle e le fibre termiche avvolgono i tuoi muscoli. Quando la temperatura sale, indossa i capi realizzati con l'esclusiva tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore dalla pelle, facendolo evaporare rapidamente. Così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi passi.


Il ballo è un inno alle capacità artistiche del corpo umano. Progettiamo la nostra collezione per lasciarti libera: le silhouette eleganti ed essenziali rendono più facile perfezionare ogni mossa durante le prove. Per l'allenamento o la tua esibizione in pubblico, scegli i colori adatti alla musica e al tuo stile personale. Dalle tonalità classiche e neutre, che si abbinano a qualsiasi outfit, ai colori vivaci, troverai i capi Nike per la danza perfetti per te.


Per proteggere il futuro del nostro pianeta, siamo tutti chiamati a cambiare il modo in cui lavoriamo e viviamo. L'iniziativa Nike Move to Zero è pensata per portare la nostra azienda a zero emissioni nette di carbonio e zero rifiuti. Dove possibile, la linea da danza Nike viene prodotta con materiali riciclati, come il poliestere ricavato da bottiglie di plastica recuperate. Produciamo anche nylon riciclato da vari materiali di riuso, come tappeti e reti da pesca. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo finale, ma ci stiamo avvicinando. Per unirti a noi, cerca i capi di abbigliamento per la danza da donna contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili.