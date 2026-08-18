Scarpe Nike Air Force 1: libera il tuo potenziale
Quando abbiamo lanciato il nostro primo paio di Air Force 1, ormai nel lontano 1982, sapevamo che avrebbero cambiato le regole del gioco. Grazie alle rivoluzionarie unità Nike Air nelle suole, hanno raggiunto un livello di ammortizzazione e supporto mai visto prima, offrendo agli atleti di tutto il mondo la libertà di testare e superare i loro limiti. Oggi le nostre AF1 utilizzano la stessa tecnologia innovativa, racchiusa in un design all'avanguardia per garantire la perfetta unione di comfort ed estetica.
Scopri il potere della vestibilità perfetta
Per ottenere il massimo dalle Nike Air Force 1 è essenziale scegliere il numero corretto. Le taglie delle Air Force 1 rispettano lo standard europeo, ma se utilizzi un'unità di misura diversa puoi usare la nostra tabella di conversione come riferimento. Per trovare il paio giusto per tutta la famiglia, dai un'occhiata alle guide Nike per le taglie delle AF1 da uomo, da donna e per bambini.
Supporto ideale
Una grande prestazione sportiva inizia dalle basi. Le Air Force 1 hanno suole scanalate per combinare trazione e flessibilità, così puoi muoverti e allungare i piedi durante la partita. Esplora i modelli con battistrada in gomma antitraccia, pensati per i campi indoor, e con design preformato della suola: scoprirai una sensazione di enorme leggerezza e una resistenza eccezionale. All'interno delle sneakers Air Force 1, l'ammortizzazione reattiva e le leggendarie unità Nike Air assorbono l'impatto di ogni salto, torsione e falcata.
Potenzia i tuoi movimenti con tomaie innovative
Ogni sport richiede un supporto della caviglia ad hoc: per questo motivo realizziamo le scarpe Nike Air Force 1 in una gamma di altezze diverse. Se devi scattare e saltare sul parquet, le AF1 High con collare alto forniscono un'ammortizzazione eccellente, proteggendo il piede e la caviglia. Hai bisogno di maggiore libertà? Scegli le Nike Air Force 1 basse, oppure lasciati tentare dalla via di mezzo con le Air Force 1 di media altezza.
Indossa le nuove Air Force 1 a modo tuo
Fin dall'inizio abbiamo voluto creare sneakers che offrissero le massime prestazioni, senza rinunciare allo stile. Le nostre Nike Air Force 1 sono disponibili in un'ampia gamma di colori, dagli eleganti toni neutri alle varianti più appariscenti. Per un look old school indossa un paio di AF1 bianche e nere, semplici e allo stesso tempo sofisticate. Se invece vuoi farti notare, esplora i modelli con texture a contrasto e dettagli colorati, realizzati in pelle classica e scamosciata per aggiungere un tocco lussuoso. Qualunque sia la sneaker dei tuoi sogni, non potrà mancare l'iconico Swoosh Nike.
Move to Zero di Nike: proteggi il nostro futuro
Il nostro pianeta ha bisogno dell'aiuto di tutti noi, nessuno escluso. Ecco perché abbiamo sviluppato il programma Nike Move to Zero, progettato per portarci a zero emissioni nette di carbonio e zero rifiuti netti. Dal 2008 realizziamo le nostre unità Nike Air con almeno il 50% di materiali riciclati e riutilizziamo oltre il 90% degli scarti generati nella produzione delle suole Air. Inoltre, dal 2020 tutte le nostre sedi produttive Air Manufacturing Innovation in Nord America sono alimentate al 100% con energia eolica.