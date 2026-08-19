Scarpe da cammino: supporto a ogni passo
Le nostre scarpe per camminare sono progettate per accompagnarti sulle lunghe distanze. Grazie a funzionalità innovative, come l'ammortizzazione Nike Air e le suole con trazione superiore, nulla può frapporsi tra te e i tuoi obiettivi. Se desideri il massimo comfort, cerca i modelli con intersuola in schiuma ZoomX con elevato ritorno di energia a ogni falcata, ideale per macinare chilometri.
Progettate per ogni tipo di passo e superficie
Scopri la nostra gamma di scarpe da cammino adatte a ogni tipo di superficie e progettate con suole in grado di fornire un'eccellente trazione sui sentieri più accidentati. Ami le avventure nella natura? Scegli opzioni con suola Vibram Megagrip resistente. Il suo motivo con tasselli distanziati offre una trazione incredibile sui terreni tecnici. Preferisci i percorsi urbani? Opta per scarpe da camminata flessibili, progettate con tomaie leggere potenziate dalla tecnologia Flyknit. Le fibre ultraresistenti creano zone strategiche in grado di fornire supporto, elasticità e traspirabilità, mentre gli strati sovrapposti aiutano a centrare il piede nella scarpa per migliorare la postura e contribuire a prevenire gli infortuni.
Alleggerisci ogni falcata
Le nostre scarpe imbottite danno la sensazione di camminare sulle nuvole, perché si comprimono a ogni passo per assorbire la forza dell'impatto. Se cerchi il massimo livello di imbottitura, dai un'occhiata ai modelli con strati in schiuma alti, pensati per ridurre al minimo l'impatto e aiutarti a camminare nel comfort proteggendo allo stesso tempo le articolazioni e i muscoli. Questa sensazione di morbidezza è accompagnata dalle suole con geometria rocker, progettate specificamente per assorbire eventuali urti lungo il cammino.
La giusta ventilazione, dove serve
Quando percorri lunghe distanze hai bisogno del massimo comfort e della giusta concentrazione. Punta sui modelli con mesh tecnico: questo materiale resistente ad alte prestazioni combina motivi di ventilazione stretti e ampi per offrire una traspirabilità mirata. Trovi un tessuto a trama fitta in aree soggette a usura come le dita, con fori aperti nella tomaia per fornire la massima ventilazione nei punti giusti. Se ami camminare anche nelle giornate piovose, in qualsiasi stagione, esplora le opzioni con tomaie resistenti all'acqua.
Scarpe per camminare con dettagli intelligenti
Sappiamo che anche i più piccoli elementi contribuiscono a fare la differenza: per questo le nostre scarpe da cammino sono realizzate con la massima attenzione a ogni minimo dettaglio. Le fascette sul tallone e sul collare aiutano a mettere e togliere le scarpe facilmente, mentre le ghette alle caviglie, ideali per il trail running, impediscono l'ingresso di sporco e detriti nelle scarpe. Trovi anche collari sottili imbottiti, pensati per offrire comfort, morbidezza e linee affusolate.
Seguici lungo il nostro percorso
Proteggere il pianeta per le prossime generazioni è una corsa che non possiamo permetterci di perdere. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli scarpe per camminare con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.