Borse e zaini da donna: preparati per il viaggio
Organizza tutta la tua attrezzatura con la nostra selezione di zaini e borse da donna. Uno zaino piccolo da donna Nike è la scelta ideale per una corsa prima del lavoro o per allenarti dopo l'ufficio. Cerca i modelli con scomparti interni, per separare i vestiti puliti da quelli sporchi, e tasche con zip per riporre gli oggetti di valore più piccoli. Per le runner, proponiamo borse a tracolla compatte con spazio sufficiente per chiavi, smartphone e gel energetici. Stai partendo per un trekking impegnativo o un campeggio di più giorni? I nostri zaini grandi da donna combinano un design resistente e leggero con una capienza generosa.
Gli zaini da donna Nike sono dotati di numerosi dettagli, pensati per supportare la tua routine di allenamento. Le bretelle imbottite, larghe ed ergonomiche, sono progettate per distribuire il carico, garantendoti il massimo comfort. Trovi anche pratici manici sulla parte superiore, per ulteriori opzioni di trasporto. Se devi utilizzare la borsa all'aperto, cerca finiture resistenti all'acqua che aiutano a proteggere il contenuto. Hai bisogno di portare con te l'attrezzatura per l'allenamento e gli oggetti per l'ufficio? Gli scomparti imbottiti sono perfetti per mantenere il tuo laptop al sicuro.
Preparati per partite competitive, lezioni intense e allenamenti impegnativi con le nostre borse per la palestra da donna. Le progettiamo in dimensioni generose che offrono ampio spazio per racchette, tappetini e altri oggetti. All'interno, i numerosi scomparti aiutano a mantenere tutto in ordine. Se ti alleni sul campo, puoi aggiungere una borsa per scarpe per tenerle separate quando si sporcano. Scegli tra un assortimento di modelli rigidi e flessibili in base alle tue preferenze.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli zaini e borse da donna contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.