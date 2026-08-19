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Zaini e borse da donna

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Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Zaino (26 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear RPM
Zaino (26 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino (32 l)
Materiali riciclati
Nike Varsity Elite
Zaino (32 l)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Borsa da golf
Nike Air Sport 2
Borsa da golf
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (5 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (5 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Zaino (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino (24 l)
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa Tote (20 l)
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Nike Commute
Borsa Tote (20 l)
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Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Borsa Tote (22 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage 2.0
Borsa Tote (22 l)
29,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino 2.0 (23 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino 2.0 (23 l)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Borsa tote RPM (26 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Borsa tote RPM (26 l)
84,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone da training (Extra Small, 24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Extra Small, 24 l)
34,99 €
Nike Premium
Nike Premium Zaino (21 l)
Materiali riciclati
Nike Premium
Zaino (21 l)
47,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla 2.0 (4 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla 2.0 (4 l)
27,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Borsa da training (24 l)
Best seller
Nike Gym Club
Borsa da training (24 l)
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Nike Brasilia
Nike Brasilia Zaino medio (24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Zaino medio (24 l)
44,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Zaino con motivo floreale (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino con motivo floreale (24 l)
64,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (1 l)
27,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa tote (22 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa tote (22 l)
34,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino mini
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino mini
32,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Borsa da palestra puffer – Donna
Best seller
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Borsa da palestra puffer – Donna
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Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Zaino (20 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Eugene 2.0
Zaino (20 l)
49,99 €
Nike
Nike Marsupio slim da running 4.0
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Marsupio slim da running 4.0
27,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Hayward Patrol
Borsa a tracolla (4 l)
44,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
44,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (2 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (2 l)
34,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
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NikeSKIMS
Marsupio – Donna
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Nike One
Nike One Borsone (35 l)
Materiali riciclati
Nike One
Borsone (35 l)
99,99 €
Jordan
Jordan Zaino da collezione (40,6 l)
Jordan
Zaino da collezione (40,6 l)
119,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
29,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Marsupio (3 l)
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Marsupio (3 l)
49,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio con imbracatura – Donna
NikeSKIMS
Marsupio con imbracatura – Donna
104,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone piccolo (41 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone piccolo (41 l)
42,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
47,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsa portascarpe
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
19,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Zaino Nike Heritage SP
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Paris Saint-Germain 25/26
Zaino Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan
Jordan Borsone da palestra Collectors (45 l)
Jordan
Borsone da palestra Collectors (45 l)
149,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
59,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Zaino (33 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power
Zaino (33 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino stampato (32 l)
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Nike Varsity Elite
Zaino stampato (32 l)
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Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Zaino (15 l)
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99,99 €
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da cabina Nike Valigia rigida da 56 cm (52 l)
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Valigia rigida da 56 cm (52 l)
199,99 €
Jordan
Jordan Zaino Element Pro (33 l)
Jordan
Zaino Element Pro (33 l)
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Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Portacarte
Nike Icon Air Max 90
Portacarte
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
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Nike Academy Team
Nike Academy Team Zaino (30 l)
Materiali riciclati
Nike Academy Team
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Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla piccola (1 l)
Nike Heritage
Borsa a tracolla piccola (1 l)
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Nike Academy
Nike Academy Borsone da calcio piccolo (40 l)
Nike Academy
Borsone da calcio piccolo (40 l)
37,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Zaino (25 l)
Nike Heritage Air Max
Zaino (25 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (2 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (2 l)
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NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
Articolo esaurito
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
59,99 €
Nike One
Nike One Borsone (35 l)
Materiali riciclati
Nike One
Borsone (35 l)
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Jordan
Jordan Zaino da collezione (40,6 l)
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119,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
29,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Marsupio (3 l)
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Marsupio (3 l)
49,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio con imbracatura – Donna
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Marsupio con imbracatura – Donna
104,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone piccolo (41 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone piccolo (41 l)
42,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
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Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsa portascarpe
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
19,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Zaino Nike Heritage SP
Ultimi arrivi
Paris Saint-Germain 25/26
Zaino Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan
Jordan Borsone da palestra Collectors (45 l)
Jordan
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149,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
59,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Zaino (33 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power
Zaino (33 l)
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Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino stampato (32 l)
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Nike Varsity Elite
Zaino stampato (32 l)
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Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Zaino (15 l)
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Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da cabina Nike Valigia rigida da 56 cm (52 l)
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da 56 cm (52 l)
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Jordan
Jordan Zaino Element Pro (33 l)
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84,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Portacarte
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29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
47,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Zaino (30 l)
Materiali riciclati
Nike Academy Team
Zaino (30 l)
42,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla piccola (1 l)
Nike Heritage
Borsa a tracolla piccola (1 l)
24,99 €
Nike Academy
Nike Academy Borsone da calcio piccolo (40 l)
Nike Academy
Borsone da calcio piccolo (40 l)
37,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Zaino (25 l)
Nike Heritage Air Max
Zaino (25 l)
39,99 €

Borse e zaini da donna: preparati per il viaggio

Organizza tutta la tua attrezzatura con la nostra selezione di zaini e borse da donna. Uno zaino piccolo da donna Nike è la scelta ideale per una corsa prima del lavoro o per allenarti dopo l'ufficio. Cerca i modelli con scomparti interni, per separare i vestiti puliti da quelli sporchi, e tasche con zip per riporre gli oggetti di valore più piccoli. Per le runner, proponiamo borse a tracolla compatte con spazio sufficiente per chiavi, smartphone e gel energetici. Stai partendo per un trekking impegnativo o un campeggio di più giorni? I nostri zaini grandi da donna combinano un design resistente e leggero con una capienza generosa.


Gli zaini da donna Nike sono dotati di numerosi dettagli, pensati per supportare la tua routine di allenamento. Le bretelle imbottite, larghe ed ergonomiche, sono progettate per distribuire il carico, garantendoti il massimo comfort. Trovi anche pratici manici sulla parte superiore, per ulteriori opzioni di trasporto. Se devi utilizzare la borsa all'aperto, cerca finiture resistenti all'acqua che aiutano a proteggere il contenuto. Hai bisogno di portare con te l'attrezzatura per l'allenamento e gli oggetti per l'ufficio? Gli scomparti imbottiti sono perfetti per mantenere il tuo laptop al sicuro.


Preparati per partite competitive, lezioni intense e allenamenti impegnativi con le nostre borse per la palestra da donna. Le progettiamo in dimensioni generose che offrono ampio spazio per racchette, tappetini e altri oggetti. All'interno, i numerosi scomparti aiutano a mantenere tutto in ordine. Se ti alleni sul campo, puoi aggiungere una borsa per scarpe per tenerle separate quando si sporcano. Scegli tra un assortimento di modelli rigidi e flessibili in base alle tue preferenze.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli zaini e borse da donna contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.