Nike Blazer: un classico rivisitato con stile
Iconica sin dal suo lancio nel 1972, la sneaker Nike Blazer offre una silhouette essenziale in linea con il suo status emblematico. Evolutasi dalla semplice versione in tela, la Nike Blazer è stata rivisitata in nuovi colori e materiali che si addicono ai gusti di tutti.
Semplicità, comfort e swoosh in stile rétro: la Nike Blazer Mid 77 si ispira alla classica scarpa da basket, ma arricchita da dettagli inediti. Gli strati esterni cuciti e gli inserti in schiuma visibili sulla linguetta la rendono un modello must-have, mentre i vivaci accenti di colore e le stampe accattivanti aggiungono un tocco contemporaneo.
Con un design leggendario, non c'è da meravigliarsi se la Nike Blazer è la scarpa sportiva preferita dagli skater. La tomaia sintetica e in vera pelle aumenta la resistenza e il comfort, così puoi indossarla tutto il giorno. La suola, in gomma con tradizionale motivo a spina di pesce, e l'intersuola si fondono per creare un look aerodinamico, estremamente confortevole e flessibile, regalando un formidabile livello di trazione e aderenza che caratterizza la Nike Blazer 77.