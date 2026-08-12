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Sneakers alte: scarpe per prestazioni da urlo

Quando abbiamo lanciato la prima scarpa da basket alta, nel 1973, la nostra missione era quella di creare modelli eccezionali per il gioco. Oggi, continuiamo a innovare. L'aderenza della suola, appositamente progettata, offre una trazione straordinaria e totale libertà di movimento. I collari imbottiti delle nostre scarpe da ginnastica alte proteggono le caviglie per aiutarti a dare il massimo.


Stai pensando di realizzare un nuovo trick sullo skateboard? Hai bisogno di scarpe sportive alte su cui poter contare. Le sneakers alte Nike forniscono un sostegno extra alla caviglia per proteggere le articolazioni durante le torsioni, le curve e gli atterraggi. Le tomaie traspiranti sono dotate di una ventilazione aggiuntiva nei punti chiave per assicurare freschezza e massima concentrazione, mentre le suole consentono un'ottima trazione sulla tavola.


Scelte dalle maggiori icone mondiali, le scarpe da calcio alte sono uno strumento che fa la differenza per prestazioni di livello elevato: supportano durante i movimenti e i pivot, con la struttura a calzino che le fa sembrare un'estensione del corpo. Per un'accelerazione esplosiva, scegli le scarpe alte con piatto suola Aerotrak. I tacchetti a V favoriscono invece una trazione multidirezionale, mentre le tomaie testurizzate consentono un controllo di palla ideale.