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Zapatillas para caminar de mujer

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Nike Motiva Zapatillas para caminar - Mujer
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Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas para andar de mujer: comodidad a cada paso

Tanto si te aventuras por los senderos como si sumas kilómetros en el asfalto, hazlo con unas zapatillas Nike para caminar de mujer. Podrás moverte con seguridad en cualquier terreno gracias a diseños que te ofrecen la sujeción, flexibilidad y estabilidad que necesitas. Para un agarre firme en superficies resbaladizas, elige los pares de trail con suela exterior con tacos Vibram y disfruta de una tracción inigualable. Si quieres conquistar la carretera, apuesta por las opciones con capas de espuma, cuya amortiguación mitiga los impactos.


Tecnología de alto rendimiento


En 1978, Nike lanzó las primeras zapatillas de running con cámara de aire en la suela exterior. Hoy en día, puedes encontrar la misma tecnología profesional y características innovadoras en nuestras zapatillas para caminar de mujer. Descubre los modelos con mediasuela Zoom X, una espuma utilizada originalmente en el sector aeroespacial, que proporciona una amortiguación avanzada y el máximo retorno de energía para impulsarte hacia adelante. ¿Quieres unas zapatillas para andar de mujer que puedas utilizar durante todo el año? Busca las opciones de tejido Engineered Mesh, un material que no se endurece cuando se moja.


Estabilidad óptima para cada terreno


Puedes elegir entre diferentes niveles de estabilidad en función de tus objetivos, ya que algunas superficies requieren de modelos más flexibles, mientras que en otras la tracción es esencial. Tenemos zapatillas para caminar de mujer con robustas suelas de goma, que sirven para todo tipo de terrenos. Si necesitas el máximo agarre, echa un vistazo a los pares con patrón de tracción generativo y tacos de goma, ya que proporcionan estabilidad cuando subes y bajas cuestas, así como una transición más suave en el asfalto.


Comodidad suprema


Experimenta la sensación de caminar sobre las nubes con una tecnología que suaviza cada paso que das. Descubre nuestra selección de zapatillas para asfalto, perfectas para entrenar sobre carretera. Presentan mediasuelas superligeras y reactivas que absorben el impacto cada vez que el pie entra en contacto con el suelo. Y si sueles estar muchas horas de pie, los diseños con suela exterior tipo balancín ampliada ofrecen amortiguación y comodidad todo el día.


Tu estilo, tus colores


Descubre la gran variedad de colores de nuestras zapatillas para andar de mujer y encuentra el par que va más con tu estilo. Los detalles reflectantes te mantienen visible si corres con poca luz y, además, hemos sustituido los revestimientos tradicionales por patrones Engineered Mesh, que las hacen más funcionales sin alterar el diseño icónico de Nike. Como este material es más resistente y flexible que las fibras normales, tus zapatillas te proporcionarán estabilidad y transpirabilidad en diferentes tipos de terrenos.


Detalles que marcan la diferencia


Creemos que los pequeños detalles siempre son importantes, así que en esta colección encontrarás zapatillas de diseños ingeniosos, como los pares con ojales bordados que ayudan a mantener los pies bien sujetos. También hemos incluido presillas en la lengüeta y el talón flexible, para que puedas ponerlas y quitarlas fácilmente.


Equípate con una menor huella ambiental


Cuando se trata de cuidar el planeta, nos lo tomamos muy en serio. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige las zapatillas para caminar de mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.