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Zapatillas blancas para caminar

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Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Mujer
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Nike P-6000
Zapatillas - Mujer
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Nike V5 RNR SE
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Nike Initiator
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Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Niño/a
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
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Nike Motiva 2 SE Zapatillas para caminar - Mujer
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas - Niño/a
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Zapatillas - Mujer
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
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Nike P-6000 Zapatillas - Niño/a
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Nike Aura Edge Zapatillas - Mujer
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Nike P-6000 Zapatillas - Niño/a
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Nike P-6000
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Nike Air Max Moto 2K Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
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Nike Air Monarch IV Zapatillas de training - Hombre
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Nike V5 RNR
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Nike Free 2025 Zapatillas de training - Hombre
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Nike P-6000 Utility Zapatillas - Niño/a
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training - Hombre
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Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
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Nike P-6000 Utility
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Zapatillas blancas para caminar: muévete con un propósito

Pisa con estilo y sujeción gracias a nuestras zapatillas blancas para caminar. Descubre diseños resistentes que combinan espuma ligera y amortiguación Nike Air para ofrecerte una sujeción flexible en cada paso. ¿Buscas el máximo confort? Elige alternativas con amortiguación del más alto nivel, como las innovadoras suelas exteriores con ranuras especialmente diseñadas para absorber los impactos. Para disfrutar de una sensación superligera al caminar, opta por modelos con una almohadilla alta de espuma. Si prefieres un efecto de propulsión, elige las opciones dotadas de suelas con forma de balancín.


Sal a pasear haga el tiempo que haga con nuestras zapatillas blancas para caminar con parte superior de Gore-Tex. Además de ofrecer una protección fiable resistente al agua, cuentan con suelas de goma anchas que proporcionan una tracción y un agarre seguros cuando caminas sobre asfalto, césped o tierra. Disfruta de una flexibilidad sin restricciones en la mediasuela y la suela exterior con las zapatillas blancas para caminar dotadas de unidades reactivas Zoom Air. Estos diseños combinan una sujeción óptima con amortiguación en puntos estratégicos para ofrecerte una reactividad efectiva. Además, los patrones de tracción en la suela exterior favorecen la estabilidad y la seguridad al caminar.


¿Quieres mantener los pies frescos incluso en las caminatas más intensas? Escoge zapatillas blancas para caminar con partes superiores de malla que garantizan mayor flexibilidad y potencia ante cualquier reto. Los diseños con acolchado en la zona del tobillo permiten calzarte y descalzarte fácilmente, mientras que los modelos con funda interior envuelven de forma segura el mediopié como un calcetín.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge zapatillas blancas para caminar con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.