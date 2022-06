¿Qué es la pronación? ¿Y cuáles son las mejores zapatillas de Nike para pies planos?

Para empezar, es útil entender qué hace el pie cuando toca el suelo. La pronación es el movimiento natural del pie inclinándose hacia dentro y hacia abajo al tocar el suelo. Hay varios grados de inclinación en la pisada de un runner. La sobrepronación se refiere a un patrón de pisada que se inclina demasiado hacia dentro y hacia abajo.La gente con los pies planos tiende a tener exceso de pronación , lo que puede someter a una gran tensión al dedo gordo del pie, provocando que el puente se aplane o los tobillos se inclinen hacia dentro, según la American Academy of Orthopedic Surgeons . Si buscas una forma rápida de comprobar si tienes exceso de pronación mientras corres, echa un vistazo a tus zapatillas habituales de running. Si el interior de la suela inferior está bastante más desgastado que el resto, es probable que tengas sobrepronación. Otra buena idea es que algún compañero de running te haga un vídeo corriendo en una cinta o en la calle para ver si el interior de los puentes se aplana cuando tocas el suelo.

Si notas algo de sobrepronación, no te preocupes, no suele ser un problema a no ser que te duela o te lesiones. Sin embargo, según la American Podiatric Medical Association (APMA), una pronación excesiva puede producir dolor en el talón y lesiones de cadera, rodilla y zona lumbar. Si notas dolor en estas zonas mientras corres, habla con un podólogo. El médico te recomendará lo mejor para sujetar el pie y evitar molestias o lesiones, como ejercicios de prehabilitación que fortalezcan los músculos del pie. Recuerda, no hay que considerar las zapatillas como un método para solucionar lesiones o paliar el dolor.