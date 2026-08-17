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"LIGERAS O DURADERAS, LAS SABRINA 4 LO TIENEN TODO".
"LIGERAS O DURADERAS, LAS SABRINA 4 LO TIENEN TODO".
-Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 "Buckitos"
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Zapatillas de baloncesto: da alas a tus sueños

Nuestra aventura con el basket comenzó en los 80, cuando creamos nuestro primer par de Air Jordan. Desde entonces hemos seguido diseñando modelos innovadores. En la actualidad, las zapatillas de baloncesto Nike combinan una tracción excepcional en la cancha con una amortiguación reactiva para que mantengas el control y cuentes con la protección que tu cuerpo necesita. Elige, de entre los diferentes modelos, el que se adapte mejor a tu estilo de juego.


Diseños precisos


Para que vueles en la cancha, las zapatillas de baloncesto Nike están fabricadas en materiales ligeros. Las opciones de perfil bajo ofrecen la máxima libertad de movimiento, ya que se ajustan perfectamente al pie y apenas notas que las llevas puestas. Si prefieres una mayor sujeción, elige unas botas de baloncesto con diseños que envuelven el tobillo y ofrecen una mayor protección de las articulaciones. Esforzarse al máximo implica sudar, por lo que nuestras zapatillas están elaboradas con tejidos transpirables que favorecen la circulación del aire e incorporan paneles de ventilación en zonas clave para que mantengas los pies frescos y no pierdas la concentración durante los momentos más exigentes del partido.


Plantillas que ofrecen sujeción


Giros bruscos, carreras a toda velocidad, saltos y aterrizajes imposibles... El juego puede ser muy intenso para tu cuerpo, por lo que nuestras zapatillas de basket están dotadas de una espuma en la suela que absorbe los impactos. Para una gran reactividad, elige los pares con nuestras aclamadas unidades Air, que proporcionan mayor amortiguación sin añadir volumen, y cuyos materiales crean un efecto de propulsión que te hará imparable en la cancha.


La tracción perfecta


Nuestras zapatillas de baloncesto cuentan con patrones en la suela exterior diseñados especialmente a partir de datos proporcionados por atletas profesionales. Los bordes anatómicos se flexionan y desvían en varias direcciones para brindar una tracción inigualable en todos tus movimientos. ¿Buscas un calzado que sea superligero pero estable al mismo tiempo? Escoge las alternativas con aberturas en zonas clave. Además, con los materiales de goma duradera, tus nuevas zapatillas llegarán muy lejos contigo.


Zapatillas de baloncesto para los pies más pequeños


En Nike, creemos que las jóvenes promesas del basket merecen llevar un calzado de la misma calidad profesional que sus héroes deportivos. Por eso, en nuestros modelos de tallas infantiles usamos los mismos materiales y diseños de alto rendimiento que en la línea de adultos. Descubre opciones con suelas exteriores antideslizantes y amortiguación. Las partes superiores ligeras y transpirables proporcionan la sujeción que necesitan para perfeccionar su técnica en la cancha. Y como a las futuras estrellas del deporte les encanta imitar a sus ídolos, encontrarás diseños inspirados en algunas de las grandes leyendas del baloncesto.


Move to Zero de Nike


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. También hemos reciclado botellas de plástico, alfombras y redes de pesca en hilos de alto rendimiento para nuestra ropa. Si quieres ayudarnos, elige unas zapatillas de baloncesto Nike que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles.