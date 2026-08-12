Zapatillas para caminar azules: hechas para durar
Prepárate para la aventura que tienes por delante con nuestras zapatillas para caminar azules, diseñadas para acompañarte desde el primer kilómetro hasta el último. Descubre los modelos con parte superior de GORE-TEX para protegerte durante los paseos bajo la lluvia. ¿Buscas comodidad? El alto nivel de amortiguación brinda una sensación de flexibilidad para que cubras más distancia. Los modelos con nuestra tecnología Comfortgroove en la suela exterior absorben el impacto en los baches y te ayudan a avanzar gracias al diseño tipo balancín oversize.
Disfruta de la máxima estabilidad y seguridad en cualquier terreno. La tracción fiable te da confianza en cada paso, incluso en senderos. Tenemos zapatillas con patrones gráficos de goma en la suela exterior para ofrecer agarre en zonas húmedas y resbaladizas. Además, ponerlas y quitarlas es más fácil que nunca gracias al sistema EasyOn sin cordones. Está especialmente diseñado para atletas embarazadas y permite calzarse o descalzarse sin usar las manos. La colección también incluye pares con el antepié, el puente y la puntera más anchos para que los pies tengan todo el espacio que necesitan.
¿Buscas la máxima comodidad? Eso es justo lo que te proporcionan los modelos con una suave zona de espuma tipo cascada, que envuelve el tobillo y el talón. También puedes elegir zapatillas azules Nike para caminar en el tono que más te guste, desde matices intensos a otros más claros. Además, todas incorporan el inconfundible Swoosh, nuestro sello de calidad superior.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige zapatillas para caminar azules con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.