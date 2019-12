Made To Play

Ellen Ramasedi

Entrenadora y fundadora de Active Schools en Soweto (Johannesburgo). Las actividades extraescolares que suelen realizar las niñas de Soweto (Johannesburgo) suelen ser cocinar para la familia y cuidar de la casa y de los hermanos pequeños, mientras que los niños practican deportes; algo con lo que la entrenadora Ellen Ramasedi, del programa Active Schools en Soweto, no está de acuerdo. Se ha propuesto romper con los estereotipos de género y las barreras sociales para sacar a las niñas de esos roles tradicionales y que comiencen así a moverse."Creo en la igualdad", declara. "Las niñas necesitan saber que tienen los mismos derechos que los niños". Animándolas a entrar en el deporte, Ellen no solo está cambiado su día a día, sino su futuro. Su mantra es: "Si yo me muevo, ¿por qué tú no? Unamos fuerzas".