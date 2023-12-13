Habla sobre la funcionalidad del cuerpo

Cada persona es distinta y no hay 2 cuerpos iguales. Esto hace que entrenadores y entrenadoras, y familiares tengáis que identificar y respetar todos los aspectos y aceptar las diferencias. Recuerda que el género, la etnia, la identidad sexual, la discapacidad, la religión y otras creencias y características influyen en la forma de presentarnos al mundo. Por eso, cuando criticas el físico de una persona, la estás criticando a ella y a cómo se muestra.

Nuestras palabras tienen el poder de determinar cómo las niñas se ven a ellas mismas en el deporte. Antes de analizar cómo hay que comunicarse con ellas, es importante que reflexiones sobre la confianza que sientes con tu cuerpo. Al fin y al cabo, tu manera de pensar y hablar sobre tu físico influye en cómo peques y atletas piensan y hablan sobre los suyos. Plantéate si expresas ideas negativas sobre tu cuerpo o sobre los de otras personas delante de peques o atletas, y qué mensaje les transmite esto.

En las conversaciones con las niñas queremos que deje de importarles la apariencia para dar prioridad a lo que su cuerpo puede hacer y experimentar. Este cambio en el foco de atención les permite conectar mejor con su cuerpo y concentrarse en su rendimiento, en lugar de preocuparse por su apariencia, restringir su dieta y entrenar en exceso.