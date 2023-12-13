Habla sobre la funcionalidad del cuerpo

Destaca la funcionalidad del cuerpo
Real Talk
Cuando practican deporte, muchas niñas se centran en su aspecto en lugar de pensar en lo que pueden hacer y experimentar con su cuerpo. Modificando algunas de tus expresiones, puedes ayudarlas a cambiar de mentalidad cuando salen a hacer ejercicio.
Cada persona es distinta y no hay 2 cuerpos iguales. Esto hace que entrenadores y entrenadoras, y familiares tengáis que identificar y respetar todos los aspectos y aceptar las diferencias. Recuerda que el género, la etnia, la identidad sexual, la discapacidad, la religión y otras creencias y características influyen en la forma de presentarnos al mundo. Por eso, cuando criticas el físico de una persona, la estás criticando a ella y a cómo se muestra.
Nuestras palabras tienen el poder de determinar cómo las niñas se ven a ellas mismas en el deporte. Antes de analizar cómo hay que comunicarse con ellas, es importante que reflexiones sobre la confianza que sientes con tu cuerpo. Al fin y al cabo, tu manera de pensar y hablar sobre tu físico influye en cómo peques y atletas piensan y hablan sobre los suyos. Plantéate si expresas ideas negativas sobre tu cuerpo o sobre los de otras personas delante de peques o atletas, y qué mensaje les transmite esto.
En las conversaciones con las niñas queremos que deje de importarles la apariencia para dar prioridad a lo que su cuerpo puede hacer y experimentar. Este cambio en el foco de atención les permite conectar mejor con su cuerpo y concentrarse en su rendimiento, en lugar de preocuparse por su apariencia, restringir su dieta y entrenar en exceso.
Qué deberías evitar decir
Intenta evitar las afirmaciones o interacciones que se centren en la apariencia de las niñas, y no fomentes este tema en sus conversaciones. Por ejemplo:
- "¡Estás genial! ¿Has pedido peso?".
- "Tienes que crecer para poder defender mejor la portería".
- "Deberías estar más delgada si quieres aumentar tu velocidad".
- "Podrás saltar más alto si adelgazas un poco".
- "Te mereces ese bollo porque te has esforzado mucho en el entrenamiento de hoy".
- "¿Crees que deberías comerte eso?".
- "Estoy horrible, muy sudada y tengo el maquillaje corrido".
- "¿Te has fijado en sus piernas? Tiene muchas cicatrices".
- "No creo que deba levantar peso porque se está poniendo corpulenta y a los chicos no les gusta eso".
Qué deberías decir
Utiliza afirmaciones y fomenta conversaciones que se centren en lo que el cuerpo de las niñas puede hacer y experimentar. Por ejemplo:
- "Vamos a hacer unos ejercicios de agilidad para calentar los músculos".
- "Presta atención a la posición de los hombros. Asegúrate de que estén mirando al frente cuando vayas a golpear la pelota".
- "¡Muy bien hecho! Has mejorado mucho tu [añadir habilidad]".
- "Has golpeado el balón con mucha fuerza".
- "Se te veía muy feliz y libre mientras bailabas".
- "¿Cómo te encuentras físicamente después del superentrenamiento de ayer?".
- "¡Es importante que comas después del partido!".
- "No te olvides de estirar. No queremos que te lesiones".
- "Recuerda que tu cuerpo es mucho más que tu apariencia; te permite hacer, disfrutar y conseguir cosas increíbles".
Estos pequeños cambios en las conversaciones pueden marcar una gran diferencia en la cultura deportiva y en la confianza de las niñas en sus cuerpos. Tenemos como objetivo crear entornos deportivos donde el físico de las chicas no sea solo su apariencia, sino la clave para disfrutar de las maravillas del movimiento, la amistad y la competición.
El programa Body Confident Sport de Nike y Dove quiere que las niñas se sientan seguras con sus cuerpos y que el deporte sea un espacio donde se sientan bienvenidas. El contenido se ha elaborado en colaboración con los centros Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y Centre for Appearance Research.
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