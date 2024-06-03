Apoya a las valientes

Practicar deporte a veces requiere correr riesgos. Aprender una nueva habilidad, intentar por primera vez un movimiento o jugártela con la última defensa te pone en posición de vulnerabilidad. A las niñas se les aplaude cuando hacen algo bien, pero nunca reciben comentarios positivos cuando intentan algo nuevo y fracasan.

Llevado al plano deportivo, eso significa que una niña se lo pensará 2 veces antes de intentar algo si no está segura de poder hacerlo bien. Pero, si nunca lo intenta, si nunca se lanza de cabeza a la pelota o solo compite en la pista cuando sabe que es la mejor, se perderá muchísimas experiencias increíbles.

Imagínate a una niña que lanza un tiro a canasta aunque no esté segura de que vaya a encestar. O a otra niña que intenta nadar a estilo mariposa cuando su punto fuerte es el crol. A una portera puede que le hayan colado ocho goles, pero recordará el que paró. Todas estas niñas han aprendido a ser fuertes y eso marcará la diferencia, no solo en el plano deportivo sino también en el personal

Echa un vistazo a esta charla TED para obtener más información sobre cómo educar a las niñas para que sean valientes.