Apoya a las valientes
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes
Practicar deporte a veces requiere correr riesgos. Aprender una nueva habilidad, intentar por primera vez un movimiento o jugártela con la última defensa te pone en posición de vulnerabilidad. A las niñas se les aplaude cuando hacen algo bien, pero nunca reciben comentarios positivos cuando intentan algo nuevo y fracasan.
Llevado al plano deportivo, eso significa que una niña se lo pensará 2 veces antes de intentar algo si no está segura de poder hacerlo bien. Pero, si nunca lo intenta, si nunca se lanza de cabeza a la pelota o solo compite en la pista cuando sabe que es la mejor, se perderá muchísimas experiencias increíbles.
Imagínate a una niña que lanza un tiro a canasta aunque no esté segura de que vaya a encestar. O a otra niña que intenta nadar a estilo mariposa cuando su punto fuerte es el crol. A una portera puede que le hayan colado ocho goles, pero recordará el que paró. Todas estas niñas han aprendido a ser fuertes y eso marcará la diferencia, no solo en el plano deportivo sino también en el personal
Echa un vistazo a esta charla TED para obtener más información sobre cómo educar a las niñas para que sean valientes.
Prepáralas para el éxito
- Incentiva la toma de riesgos
Cuando ayudes a las niñas a ponerse objetivos, anímalas a que incluyan factores que requieran valentía, como aprender una nueva habilidad, una nueva posición o incluso un nuevo deporte. Durante los calentamientos, pide que comenten algo nuevo que vayan a probar ese día. Asegúrate de que tengan muchas oportunidades de probar cosas nuevas (por ejemplo, cambiando sus posiciones en cada partido y entrenamiento).
- Anímalas cuando prueben algo nuevo
Incentiva la valentía siempre que puedas. Pilla a las niñas probando cosas nuevas cuando crean que no las miras. Crea el premio de "la jugadora más valiente" y ve rotando a la ganadora. Recuerda que premiar la perfección está bien, pero primero debes felicitarlas por todos los pasos previos.
- No castigues los errores
Haz que los errores se consideren algo bueno. Establece un gesto físico (como, por ejemplo, sacudirse los brazos, para mostrar que están expulsando el error) para recordarles que está bien deshacerse de él. Déjales claro que no eres un ejemplo de perfección. Cuéntales historias sobre tus propios errores. Cuando vean que no lo haces todo perfecto, verán que ellas tampoco lo tienen que hacer así.