Cómo conseguir que las niñas hagan deporte y no lo dejen

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que den el paso y vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen la equipación necesaria (como sujetadores deportivos y gomas para el pelo) y que no lo dejen.

De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. Las cifras son incluso peores cuando se trata de niñas negras o que viven en comunidades urbanas.