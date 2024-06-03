Cómo conseguir que las niñas hagan deporte y no lo dejen
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes.
Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que den el paso y vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen la equipación necesaria (como sujetadores deportivos y gomas para el pelo) y que no lo dejen.
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. Las cifras son incluso peores cuando se trata de niñas negras o que viven en comunidades urbanas.
La buena noticia es que cualquiera puede ayudar a que las niñas se interesen por el deporte y no lo abandonen. Solo necesitan que se den ciertos factores clave para crear una conexión positiva y profunda con la actividad física:
- Necesitan oportunidades de formar parte del equipo, de competir, de hacer amigas y de conectar con las integrantes del equipo y las personas adultas de su entorno.
- Los modelos de conducta también son muy importantes, como entrenadoras y personas en su vida que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos 2 factores tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.
- Finalmente, para que sigan yendo a entrenar, es necesario crear una cultura deportiva que las incluya y apoye, lo cual comienza por propiciar esa cultura en nuestros equipos.
Nike está trabajando con partners y especialistas de la comunidad para revertir la tendencia del abandono deportivo. Las personas adultas que forman parte de la vida de las niñas pueden ser defensoras y aliadas de esta causa propiciando experiencias positivas para ellas en la cancha, la pista, el campo o donde sea que practiquen deporte. Junto con un equipo experto, hemos creado esta guía de introducción para que cualquiera pueda dar los primeros pasos. Si buscas más consejos, echa un vistazo a estas hojas.
Prepáralas para el éxito
- Alimenta su pasión por el deporte
Inspira a niñas (¡y niños!) con referentes de atletas y equipos femeninos. Mientras tanto, permite que las niñas creen su propio espacio. Si tenéis vestuario, decoradlo. Anímalas a crear nombres de equipos, pancartas y cualquier otra cosa que las identifique como parte del grupo.
- Ten en cuenta el sesgo de género
A las niñas se les crean expectativas diferentes a las de los niños, lo que puede suponer un problema. Pregúntate: ¿Está recibiendo el mismo apoyo que un niño? ¿Se la trata como si fuera más frágil? ¿Su comportamiento se interpreta de forma distinta? (por ejemplo, si se la tacha de "mandona" por actitudes que en un niño se considerarían "de líder"). Tómate un tiempo para pensar estrategias que favorezcan la igualdad en el terreno de juego. Después de cada entrenamiento, pregúntate si esperabas diferentes resultados de las niñas que de los niños.
- Implica a las familias
Si las niñas hacen o no deporte no siempre depende solamente de ellas. Es importante implicar a padres, madres y personas a cargo y hacer que desempeñen un papel activo en la participación de las niñas. Pídeles que animen a todo el mundo en todos los entrenamientos. Haz entrenamientos abiertos para familias. Cuando las familias se implican, es más probable que sigan llevando a sus hijas a entrenar.