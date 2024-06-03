Céntrate en el progreso, no en el rendimiento

En el deporte, a esto se le llama "Mastery Approach", un conjunto de técnicas que promueven la motivación y el esfuerzo, desarrollan las habilidades atléticas y reducen la ansiedad. Los entrenadores que usan el Mastery Approach logran que los jóvenes se impliquen de verdad y se adueñen de su proceso de aprendizaje. Un entrenador que sigue el Mastery Approach se centra en:

Lo que el atleta puede controlar:

Los entrenadores que se centran en lo que el atleta puede controlar (como esforzarse, probar cosas nuevas o repetir algo difícil) le ayudan a desarrollar las bases de un buen rendimiento y no se fijan solo en el resultado final. Este enfoque también le enseña a labrarse su propio camino y ser el tipo de deportista que quiera ser. Lo que el atleta puede controlar:

Nadie se convierte en Serena Williams la primera vez que coge una raqueta de tenis. Si una niña que nunca ha jugado al tenis se compara con Serena, o incluso con la mejor jugadora de su equipo, lo más probable es que se desmotive. Por ello, hay que celebrar los pequeños logros para que mantenga la motivación para seguir aprendiendo. Por ejemplo, la primera vez que supera la red, su peloteo más largo o si clava un servicio por encima de la cabeza. Recuperarse de los errores:

Muchas veces, las niñas interiorizan los errores de forma diferente a los niños, y a menudo se los toman de manera más personal. Esto puede provocar que quieran abandonar ese deporte antes para evitar sentirse mal. No estancarse mentalmente en los errores es muy importante para que las chicas ganen confianza, se centren en el siguiente partido y se diviertan.

Las niñas quieren ver su progreso, no solamente con victorias y derrotas, sino también a través de las habilidades que están aprendiendo. Mejorar lleva su tiempo, por lo que es igual de importante celebrar las victorias del día a día (la técnica, el esfuerzo, el trabajo en equipo o las emociones compartidas) como celebrar los partidos ganados y los goles marcados.