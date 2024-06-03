Céntrate en el progreso, no en el rendimiento

Céntrate en el progreso, no en el resultado
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes
Ver cómo mejoras en algo es una sensación increíble. Las chicas necesitan entrenadores que las ayuden a sentirse bien con su progreso, sea cual sea el resultado de las competiciones. Así es como se aprende y ahí es donde el deporte cobra sentido. Cada swing, pase, sprint o tiro lo refuerzan. Y también cada golpe perdido, tropiezo, metedura de pata o error.
En el deporte, a esto se le llama "Mastery Approach", un conjunto de técnicas que promueven la motivación y el esfuerzo, desarrollan las habilidades atléticas y reducen la ansiedad. Los entrenadores que usan el Mastery Approach logran que los jóvenes se impliquen de verdad y se adueñen de su proceso de aprendizaje. Un entrenador que sigue el Mastery Approach se centra en:
- Lo que el atleta puede controlar:
Los entrenadores que se centran en lo que el atleta puede controlar (como esforzarse, probar cosas nuevas o repetir algo difícil) le ayudan a desarrollar las bases de un buen rendimiento y no se fijan solo en el resultado final. Este enfoque también le enseña a labrarse su propio camino y ser el tipo de deportista que quiera ser.
- Lo que el atleta puede controlar:
Nadie se convierte en Serena Williams la primera vez que coge una raqueta de tenis. Si una niña que nunca ha jugado al tenis se compara con Serena, o incluso con la mejor jugadora de su equipo, lo más probable es que se desmotive. Por ello, hay que celebrar los pequeños logros para que mantenga la motivación para seguir aprendiendo. Por ejemplo, la primera vez que supera la red, su peloteo más largo o si clava un servicio por encima de la cabeza.
- Recuperarse de los errores:
Muchas veces, las niñas interiorizan los errores de forma diferente a los niños, y a menudo se los toman de manera más personal. Esto puede provocar que quieran abandonar ese deporte antes para evitar sentirse mal. No estancarse mentalmente en los errores es muy importante para que las chicas ganen confianza, se centren en el siguiente partido y se diviertan.
Las niñas quieren ver su progreso, no solamente con victorias y derrotas, sino también a través de las habilidades que están aprendiendo. Mejorar lleva su tiempo, por lo que es igual de importante celebrar las victorias del día a día (la técnica, el esfuerzo, el trabajo en equipo o las emociones compartidas) como celebrar los partidos ganados y los goles marcados.
Prepáralas para el éxito
- Felicítalas por lo que están aprendiendo
Para las niñas no es suficiente con mejorar. Los mensajes de ánimo, las felicitaciones sin un motivo concreto, los consejos con criterio y el seguimiento de su progreso las ayudan a probar cosas nuevas y a ganar confianza.
- Premia cualquier contribución al equipo
Las integrantes del equipo contribuirán de diferentes maneras en diferentes momentos. Todas y cada una de esas aportaciones son importantes, así que asegúrate de felicitar a la niña que intente innovar en algún sentido, aunque el resultado no sea perfecto. Aplaude a quienes animen con fuerza a las demás, pasen la pelota más que la semana anterior o entrenen especialmente bien.
- Haz grupos por niveles
Cuando trabajes por equipos, es útil hacer grupos según el nivel. Esto ayuda a mejorar y fomenta el espíritu competitivo. Si alguien tiene un nivel muy por debajo de la media en una habilidad concreta, pide a quienes estén por encima que enseñen a las jugadoras con menos experiencia.