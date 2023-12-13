Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

La alegría que sienten las niñas al practicar deporte debería estar ligada a su experiencia, no a su apariencia. Es habitual que se preocupen por su aspecto, lo que puede reflejarse de varias formas: se comparan con otras chicas, hablan bien, mal o demasiado sobre su físico o evitan determinadas actividades por miedo a que otras personas las juzguen. Al animar a las niñas a valorar, respetar y escuchar a su cuerpo, con sus habilidades, limitaciones y rasgos únicos, podemos fomentar la seguridad que sienten hacia su físico y mejorar su experiencia deportiva.

Las niñas no escuchan a sus cuerpos por numerosos motivos. Por ejemplo, si les preocupa su peso, pueden saltarse una comida a pesar de estar hambrientas, o ignorar una lesión por miedo a perderse un partido. Sus compañeros, coaches, madres y padres también pueden, sin proponérselo, animar a que las niñas ignoren las necesidades de sus cuerpos. Después de todo, muchas veces se las tacha de exageradas. Tenemos que normalizar y dar prioridad a que las niñas escuchen a sus cuerpos y participen en el deporte de un modo favorable.