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Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

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Al escuchar y aprender de sus cuerpos, las niñas están más dispuestas a aceptar y valorar todo lo que pueden hacer y experimentar con ellos, además de reconocer sus necesidades cuando practican deporte. Ayudémoslas a seguir moviéndose.

Última actualización: 13 de diciembre de 2023
4 min de lectura
Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

La alegría que sienten las niñas al practicar deporte debería estar ligada a su experiencia, no a su apariencia. Es habitual que se preocupen por su aspecto, lo que puede reflejarse de varias formas: se comparan con otras chicas, hablan bien, mal o demasiado sobre su físico o evitan determinadas actividades por miedo a que otras personas las juzguen. Al animar a las niñas a valorar, respetar y escuchar a su cuerpo, con sus habilidades, limitaciones y rasgos únicos, podemos fomentar la seguridad que sienten hacia su físico y mejorar su experiencia deportiva.

Las niñas no escuchan a sus cuerpos por numerosos motivos. Por ejemplo, si les preocupa su peso, pueden saltarse una comida a pesar de estar hambrientas, o ignorar una lesión por miedo a perderse un partido. Sus compañeros, coaches, madres y padres también pueden, sin proponérselo, animar a que las niñas ignoren las necesidades de sus cuerpos. Después de todo, muchas veces se las tacha de exageradas. Tenemos que normalizar y dar prioridad a que las niñas escuchen a sus cuerpos y participen en el deporte de un modo favorable.

Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

Para conseguirlo, hemos desarrollado 3 pasos de comprobación. Esta útil herramienta para entrenadores y entrenadoras, y familias puede ponerse en práctica con las niñas en cualquier momento y lugar. Es un sistema sencillo que permite a las atletas comprobar qué necesita su cuerpo. Guíalas durante los siguientes pasos y descubre cómo conectan con ellas mismas y confían en su cuerpo.

  • Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo, slide 1 of 3
    Paso 1: Bajar el ritmo

    Pide a la niña que haga un descanso y que inspire profundamente 3 veces y expulse el aire por la boca.

    Si se siente cómoda, el siguiente paso es que cierre los ojos.

  • Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo, slide 2 of 3
    Paso 2: Comprobar cómo se encuentra

    Haz que analice su cuerpo de pies a cabeza. Dile que preste atención a qué siente y a las zonas donde lo siente.

    ¿Qué nota? Quizás tenga frío o hambre.

    ¿Su cuerpo necesita algo? Por ejemplo, ¿tiene los hombros tensos? ¿Quiere comer?

  • Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo, slide 3 of 3
    Paso 3: Actuar en consecuencia

    Tras analizar su cuerpo, tiene que hacer lo que este le pida, ya sea estirar las partes donde sienta tensión o picar un poco. Quizás no necesite nada y pueda seguir practicando deporte.

    Este ejercicio puede hacerse en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, antes de empezar a entrenar o de camino a un partido.

    Este sencillo acto de cuidado personal ayuda a las niñas a conectar con su cuerpo, así que anímalas a probarlo cuando lo necesiten.

Con estas comprobaciones, enseñamos a las chicas que priorizamos cómo se sienten y confiamos en que son ellas quienes mejor lo saben. Es nuestra misión crear una generación de atletas que conectan con su cuerpo, lo cuidan y lo respetan.

El programa Body Confident Sport de Nike y Dove quiere que las niñas se sientan seguras con sus cuerpos y que el deporte sea un espacio donde se sientan bienvenidas. El contenido se ha elaborado en colaboración con los centros Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y Centre for Appearance Research.

Para ver todos los recursos, visita:

www.bodyconfidentsport.com

Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

Publicación original: 13 de diciembre de 2023

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