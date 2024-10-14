Formar a atletas con hiyab
Apoyar la inclusividad
Sabemos que los niños y niñas que llevan un estilo de vida activo no solo disfrutan de mayor salud, sino que también les va mejor en la escuela, en su comunidad y en su vida profesional. Sobre todo, este es el caso de las niñas que a menudo llevan un modo de vida menos activo y tienen menos oportunidades para jugar que los niños.
El producto adecuado puede marcar una diferencia enorme a la hora vivir el deporte y, para algunas niñas, esto incluye el hiyab. Para las niñas que deciden llevarlo, el hiyab puede ser una fuente de empoderamiento y fuerza, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Esta guía te ayudará a asesorar a las atletas que llevan hiyab y a sus compañeras de equipo, así como a brindarles el apoyo que necesitan para no parar de jugar.
Porque una niña nunca debe verse en la obligación de elegir entre su deporte y sus creencias.
Gracias a todas las personas que hacéis posible que más niñas lleven un estilo de vida activo.
"Al contar mi historia, trato de animar a la nueva generación a que participe en más deportes a los que tradicionalmente no hemos tenido acceso o en los que no hemos tenido un espacio, ya sea la esgrima, la natación, la gimnasia o cualquier otra disciplina".
Ibtihaj Muhammad
Medallista olímpica en la categoría de esgrima y primera musulmana estadounidense en ganar una medalla olímpica
Conceptos básicos sobre el hiyab
Un hiyab es una prenda para la cabeza que llevan algunas mujeres musulmanas. Tradicionalmente, es un símbolo de modestia y protección, y es importante por razones religiosas, culturales o familiares.
Las niñas eligen llevar hiyab a diferentes edades. Algunas lo empiezan a llevar cuando entran en la pubertad o incluso antes. Otras cuando se casan, a una edad particular o, simplemente, cuando les apetece. Algunas lo usan cuando quieren; otras lo llevan solo durante actividades religiosas; y otras se lo ponen cuando están en presencia de hombres que no forman parte de su familia.
Llevar un hiyab holgado mientras se practica un deporte puede ser molesto y peligroso. Al igual que con cualquier otra equipación, si los materiales quedan holgados, son poco transpirables, caen sobre los ojos o acumulan sudor, practicar deportes como el baloncesto o el fútbol puede ser todo un reto. Un hiyab deportivo (o un hiyab ceñido sin imperdibles ni pasadores que se puedan soltar) permite a las niñas moverse.
Además, algunas niñas pueden llevar prendas de manga larga, pantalones largos o leggings. Aunque se trata de una elección personal, en algunos casos puede ser obligatorio.
"Mi consejo para cualquier joven atleta que lleve hiyab es no rendirse nunca. Enorgullécete de tu identidad como musulmana y de tu hiyab; derriba las barreras y nunca te cuestiones tus posibilidades. Cuando las personas te menosprecien, contraataca dando lo mejor de ti".
Yasmin Said
Liga de baloncesto de verano para mujeres musulmanas
Céntrate en el ajuste del hiyab
Un hiyab debe proporcionar comodidad y protección. El hiyab Nike Pro está especialmente diseñado para poder jugar y moverse. Aquí tienes algunos consejos para ayudar a las niñas a encontrar el ajuste óptimo:
- Comprueba que el elástico de la parte superior de la cabeza no está colocado demasiado abajo en la frente. Si es así, puede que el hiyab sea demasiado grande y se moverá mientras juegas. También hay una cinta interior que mantiene la protección y evita que el hiyab se deslice. Asegúrate de que esté ceñido, pero que sea cómodo.
- Si llevas una camiseta, prueba a llevar el hiyab por dentro para que no se mueva mientras haces ejercicio.
- Algunas atletas recomiendan hacerse un moño bajo para que el hiyab se ajuste mejor y te resulte más cómodo.
- El hiyab Nike Pro puede ajustarse de forma algo distinta al resto de hiyabs, así que te recomendamos que te lo pruebes de varias formas para saber cuál te viene mejor.