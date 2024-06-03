Deja que compitan
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes
A las niñas les encanta jugar y competir. Los estudios lo confirman: 3/4 partes de las niñas explican que lo que más les gusta del deporte es la competitividad. También les interesa jugar en equipos que fomenten el espíritu ganador y la diversión. Sabemos que no son frágiles y no son más propensas a hacerse daño que los niños. Quieren competir por encima de todo.
Esto no significa que tengas que llevar las puntuaciones a rajatabla en todos los entrenamientos: debes encontrar formas de hacer que se involucren en competiciones amistosas al tiempo que adquieren nuevas habilidades.
Los mejores partidos son los que mantienen el nivel de actividad y reducen al máximo los tiempos muertos. Los juegos que favorecen la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y las habilidades de movimiento son perfectos. Aquí te dejamos algunas actividades divertidas y fáciles para enseñar estos conceptos y hacer que las niñas se muevan.
Queremos que se muevan todo lo posible, y ellas también lo quieren, así que asegúrate de modificar las reglas de juegos como el pillapilla, donde las eliminadas suelen dejar de jugar. Por ejemplo, en una versión modificada, si te pillan, tienes que "congelarte" cinco segundos y gritar el nombre de tu atleta o equipo favorito. A continuación, te levantas de un salto y sigues jugando.
Poder competir también significa tener la ropa necesaria, no solamente para el deporte en concreto, sino para estar cómodas con su cuerpo. Si te parece que una niña no está cómoda o de repente para de jugar y se sienta, quizás necesite equipación específica, como un sujetador deportivo. Aborda el tema de la forma más apropiada y anímala a que se lo comente a su padre, madre o persona a cargo, para jugar cómoda y segura.
Prepáralas para el éxito
- Marca objetivos personales
Elige actividades que permitan a las niñas llevar un seguimiento de su progreso y, sobre todo, competir con ellas mismas. Todo lo relacionado con la velocidad, la altura o la distancia es fácilmente monitorizable. Así es fácil que sepan cuándo han superado un récord personal. Cuando pase eso, ¡felicítalas!
- Vuelve a la carga
Da prioridad a actividades que fomenten el ejercicio constante. Sería mejor evitar (o modificar) actividades que requieran hacer cola, esperar turno para jugar o quedar eliminada. Establece diferentes bases para minimizar el tiempo de inactividad y que las niñas trabajen habilidades de movimiento específicas en cada una de ellas. En los juegos eliminatorios, idea maneras de que las personas excluidas vuelvan a participar rápidamente, como que otra integrante de su equipo la "descongele".
- Compite en equipo
Para entrenar, diseña juegos que requieran que todas las integrantes del equipo cooperen para superar un reto. Por ejemplo, que tengan que organizarse para completar una carrera de obstáculos manteniendo siempre una distancia de un brazo entre 2 atletas. Las carreras de relevos también son muy buena opción, como cualquier otro juego donde todo el grupo comparta el mismo objetivo.