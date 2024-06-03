Deja que compitan

A las niñas les encanta jugar y competir. Los estudios lo confirman: 3/4 partes de las niñas explican que lo que más les gusta del deporte es la competitividad. También les interesa jugar en equipos que fomenten el espíritu ganador y la diversión. Sabemos que no son frágiles y no son más propensas a hacerse daño que los niños. Quieren competir por encima de todo.

Esto no significa que tengas que llevar las puntuaciones a rajatabla en todos los entrenamientos: debes encontrar formas de hacer que se involucren en competiciones amistosas al tiempo que adquieren nuevas habilidades.

Los mejores partidos son los que mantienen el nivel de actividad y reducen al máximo los tiempos muertos. Los juegos que favorecen la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y las habilidades de movimiento son perfectos. Aquí te dejamos algunas actividades divertidas y fáciles para enseñar estos conceptos y hacer que las niñas se muevan.