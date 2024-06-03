Crea vínculos
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes.
El deporte es muy poderoso por distintas razones: enseña muchas lecciones y permite ganar confianza y crear vínculos con otras personas. Cuando las niñas practican una actividad física, aprenden de sus colegas, entrenadores y entrenadoras, padres y madres, y demás personas que, como atletas y compañeras de equipo, las acompañarán toda la vida e influirán en su desarrollo personal.
Especialistas de la Women’s Sports Foundation preguntaron a un grupo de niñas qué era lo que más les gustaba de hacer deporte. ¿Cuál creéis que fue la respuesta más repetida? Hacer amistades y sentirse parte de un grupo. Otro descubrimiento importante de esta investigación: cuando una niña está a gusto con la persona que la entrena, hay más probabilidades de que quiera continuar con ese deporte en el futuro. Invertir tiempo en conocer a estas niñas de manera individual, priorizar los ejercicios en equipo y asegurarse de que van cambiando de pareja son buenas formas de empezar.
Los entrenadores y las entrenadoras más importantes de todos los deportes y niveles son quienes entrenan a la persona, no al atleta. Las personas más importantes de la vida de una niña pueden ser aquellas de su círculo deportivo. Para que ellas se comprometan con el deporte y no lo dejen, céntrate en crear vínculos positivos tanto entre las jugadoras como entre coaches y jugadoras.
Prepáralas para el éxito
- Haced corros
Los corros fomentan el sentimiento de equipo y ayudan a las niñas a conectar con las personas de su entorno. Además, refuerzan la sensación de seguridad de niñas y niños, ya que en un corro todo el mundo forma parte del equipo y nadie se queda fuera. Así que, la próxima vez que el equipo se reúna, haced uno.
- Conoce a tus jugadoras
Conoce a tus jugadoras. Hazles preguntas e interésate por las cosas que te hayan contado.
Conectar con tus jugadoras más allá del ámbito deportivo es una forma genial de fomentar la confianza y crear una relación positiva.
- Apréndete sus nombres
Al inicio de la temporada, utiliza el calentamiento y el tiempo antes del entrenamiento para aprenderte sus nombres. Descubre cómo quieren que las llamen y utiliza los nombres y las formas que prefieran. Acostúmbrate a llamar a cada niña por su nombre en todos los entrenamientos.