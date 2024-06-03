Crea vínculos

Especialistas de la Women’s Sports Foundation preguntaron a un grupo de niñas qué era lo que más les gustaba de hacer deporte. ¿Cuál creéis que fue la respuesta más repetida? Hacer amistades y sentirse parte de un grupo. Otro descubrimiento importante de esta investigación: cuando una niña está a gusto con la persona que la entrena, hay más probabilidades de que quiera continuar con ese deporte en el futuro. Invertir tiempo en conocer a estas niñas de manera individual, priorizar los ejercicios en equipo y asegurarse de que van cambiando de pareja son buenas formas de empezar.