Crea espacios deportivos para las niñas
Guía para entrenar a niñas
De acuerdo con especialistas, las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con partners y especialistas de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes
Lo cierto es que las equipaciones y los espacios deportivos no están diseñados para las niñas. Esta idea se refuerza de manera no intencionada en distintas situaciones. Tener que cruzar un parque entero para encontrar un baño o tomar prestados los uniformes del equipo de los chicos refuerza el mensaje de que el deporte femenino no es prioritario. La equipación de protección tampoco se crea siempre teniendo en cuenta a las niñas, por lo que puede no quedarles bien y resultar incómoda e incluso peligrosa.
"A menudo, las niñas tienen que apañárselas en condiciones poco propicias, lo que afecta negativamente a su experiencia con el deporte".
Las niñas necesitan equipación de su talla y ropa que les quede bien, espacios cercanos y limpios para poder satisfacer sus necesidades de higiene básicas y entrenamientos en lugares y horarios que no pongan en peligro su integridad física. Aunque no puedas construir un baño mejor, puedes hacer que las niñas se sientan más cómodas y seguras teniendo en cuenta estas necesidades cuando planifiques las sesiones deportivas y sus ubicaciones.
Y recuerda: a muchas niñas no se les anima a practicar deporte. El simple hecho de apuntarse a uno es un riesgo, por lo que para ellas es aún más importante tener un ambiente positivo y saludable que les permita sentirse a gusto y pasárselo bien.
Prepáralas para el éxito
- Protégelas y haz que se sientan incluidas
Comprueba el espacio con antelación para asegurarte de que está exento de riesgos, bien iluminado y debidamente supervisado. Los baños deben ser fácilmente accesibles y ofrecer privacidad. Si un espacio no se adecua a tus necesidades, busca otras alternativas, como un gimnasio o un parque, o planifica el entrenamiento durante las horas con luz solar.
- Crea entornos inclusivos
Dales la oportunidad de sentir que son parte del equipo. A medida que la realidad en torno a la identidad de género cambia, cada niño y niña debe considerarse miembro del conjunto. Empieza por usar un lenguaje inclusivo. En lugar de utilizar "chicos" o pronombres equivocados, usa términos inclusivos, como "equipo" o "grupo". A continuación, deja que personalicen el espacio. Puede ser algo tan sencillo como hacer un cartel con el nombre y el símbolo del equipo.
- Equípalas para jugar
Las niñas y los niños tienen necesidades diferentes, sobre todo cuando empieza la adolescencia. Es importante reflexionar sobre cómo la talla, la equipación de protección y la ropa pueden influir en la experiencia de una niña. ¿Ha dejado de participar cuando antes sí lo hacía? Puede ser que no se sienta cómoda con su cuerpo. Averigua qué le pasa y haz lo que esté en tu mano para que vuelva a jugar.