Crea espacios deportivos para las niñas

Las niñas necesitan equipación de su talla y ropa que les quede bien, espacios cercanos y limpios para poder satisfacer sus necesidades de higiene básicas y entrenamientos en lugares y horarios que no pongan en peligro su integridad física. Aunque no puedas construir un baño mejor, puedes hacer que las niñas se sientan más cómodas y seguras teniendo en cuenta estas necesidades cuando planifiques las sesiones deportivas y sus ubicaciones.

Y recuerda: a muchas niñas no se les anima a practicar deporte. El simple hecho de apuntarse a uno es un riesgo, por lo que para ellas es aún más importante tener un ambiente positivo y saludable que les permita sentirse a gusto y pasárselo bien.