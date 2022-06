Els millors consells per començar a córrer

Moltes persones que comencen a córrer tenen un excés de motivació els primers dies i, sovint, tenen la necessitat de córrer massa de pressa o massa lluny des del primer moment. No obstant això, és important anar pas a pas (literalment) i prendre-s'ho amb calma. "El teu cos necessita temps per adaptar-se, és normal", afirma Ludgina Dieujuste, entrenadora de running certificada per la RRCA. Esforçar-se massa durant les primeres sessions és una manera segura de patir una lesió o esgotar-se abans de temps.

En comptes d'això, pren-t'ho amb calma, però sigues constant. Els entrenadors de running asseguren que és la manera més ràpida d'arribar més lluny en el cicle d'entrenament. "Avançar amb pas lent però segur és la clau per convertir-se en un corredor d'èxit", afirma Dieujuste. Començar amb un ritme més lent et permet desenvolupar la resistència, la paciència i la disciplina. A més, és una manera de donar una oportunitat a les articulacions, els tendons i els ossos perquè puguin adaptar-se. També t'ofereix temps per perfeccionar la teva postura de running i la teva respiració.

També és més probable que et sentis millor si mantens uns objectius realistes de temps i distància. I, si et sents bé, serà més probable que vulguis mantenir el teu hàbit de córrer. "Per altra banda, tractar de fer moltes coses al principi pot fer que els corredors se sentin derrotats, com si no fossin capaços d'incorporar el running al seu estil de vida", assenyala Dieujuste.

L'entrenadora recomana començar amb dues o tres sessions d'entre 15 i 30 minuts a la setmana, deixant un dia de descans després de cada sessió. Divideix les sessions en intervals que alternin moments de caminar amb seccions de running (de seguida t'ho expliquem millor).