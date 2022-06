Saltar a corda és millor que córrer?

Si tant el running com el salt de corda ofereixen beneficis per a la salut i són exercicis econòmics, com pots decidir quin és el millor per a tu? La conclusió és que pots incloure totes dues activitats de càrdio en un programa d'entrenament integral en funció dels teus objectius i del teu nivell de forma física.

De fet, cada tipus d'exercici pot ajudar a potenciar el rendiment en l'altre. Tots dos et permeten aconseguir i mantenir un pes saludable, milloren la forma física i redueixen el risc de patir malalties cròniques. Si encara no t'has decidit sobre el millor per a tu, pots consultar un/a entrenador/a personal certificat/da, un/a fisioterapeuta o un/a metge/essa perquè t'ajudin a trobar l'opció més adient.

Descarrega la Nike Training Club App si vols més consells de la comunitat experta.