5 avantatges de caminar cada dia, segons els experts

Si penses que sortir a passejar no compta com a entrenament de veritat, repensa-t'ho.

"Molta gent no veu les passejades com una forma d'exercici perquè semblen massa fàcils", comenta la Dra. i entrenadora personal Sharon Gam, especialista certificada d'entrenament de força i condicionament i coach de salut certificada per l'American Council on Exercise, amb un doctorat en fisiologia de l'exercici. "En realitat, és possible que caminar sigui el millor tipus d'exercici, i el fet que sigui senzill significa que està a l'abast de gairebé tothom".

Com que caminar és una activitat de baix impacte i no afecta les articulacions, l'experta afegeix que pot ser l'opció ideal si tens mal als músculs o les articulacions. A més de no necessitar cap habilitat especial o entrenament previ, les passejades són fàcils d'incloure a la teva agenda ajustada, segons diu la Dra. Melina B. Jampolis, metgessa especialista en nutrició i presentadora del podcast "Practically Healthy by Dr. Melina".

"Pots anar caminant a l'oficina, fer una passejada durant el descans per dinar, quedar amb algú de la feina per caminar, treure al gos o passejar amb qualsevol amistat amb freqüència", comenta.

