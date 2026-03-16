Com pots triar unes sabatilles de running
Guia de compra
Aquesta guia de compra t'explica com pots triar les sabatilles de running adequades en funció de l'ajust, l'amortiment, la superfície i la subjecció per córrer de manera còmoda i amb confiança.
A l'hora de triar unes sabatilles de running, l'ajust i la comoditat són més importants que l'aspecte. Un bon parell de sabatilles de running s'adapta al teu estil de córrer, a la distància i als teus objectius per donar-te suport quilòmetre rere quilòmetre. Les sabatilles incorrectes poden causar dolor i lesions.
Amb tantes opcions, saber per on començar pot ser aclaparador. Aquesta guia de sabatilles de running t'explica com pots triar les sabatilles de running adequades en funció de l'ajust, l'amortiment i el terreny perquè puguis fer una compra segura.
Punts clau
Per triar les sabatilles de running adequades, prioritza l'ajust i la comoditat. Després, combina l'amortiment i el suport amb la superfície per on correràs, la distància i la teva manera de córrer.
Anatomia de les sabatilles de running
Per triar les sabatilles de running adequades, primer has d'entendre la seva anatomia. Aquí tens un desglossament de les parts que componen un parell de sabatilles de running.
- Part superior: la part superior de les sabatilles ha de ser lleugera i transpirable per equilibrar el flux d'aire amb l'amortiment i la subjecció de la part inferior.
- Puntera: la zona de la puntera ha de ser prou espaiosa perquè els dits dels peus es flexionin i s'estenguin amb comoditat.
- Muntura: aquesta porció de la part superior situada sota els cordons manté els peus a lloc.
- Drop del taló (contrataló): el reforç semirígid situat a l'interior de la part posterior del peu ajuda a centrar el taló i a subjectar-lo. Busca aquesta característica en les sabatilles de running amb subjecció.
- Plantilla (sola interior): aquesta inserció d'escuma, sovint extraïble, proporciona amortiment i subjecció a la part inferior del peu.
- Zona del turmell: aquest component de la part superior manté el taló a lloc i, de vegades, també ofereix subjecció al turmell.
- Sola exterior: la capa inferior de la sola és duradora i està dissenyada per oferir més tracció.
- Entresola: la capa d'escuma entre la sola exterior i la part superior proporciona amortiment contra impactes, ofereix comoditat i guia el peu en cada trepitjada.
Característiques que has de tenir en compte
Per saber com triar les sabatilles de running adequades, primer has de tenir en compte aquests aspectes.
Superfície per on correràs
Segons l'equip de productes de Nike Running, és important que les sabatilles s'adaptin a la superfície per on correràs. Per córrer llargues distàncies per pista, per carretera o a la cinta, prova les sabatilles de running de carretera, que ofereixen la durabilitat i l'amortiment necessaris per a superfícies dures. Per córrer per camins, tria les sabatilles de trail running, que proporcionen més tracció i durabilitat per ajudar-te a moure't per terrenys irregulars. Les sabatilles de competició són més especialitzades: són més lleugeres per ajudar-te a assolir velocitats més ràpides. L'inconvenient és que són menys duradores i absorbeixen menys els impactes.
Amortiment al taló i a l'avantpeu
L'amortiment de les sabatilles de running proporciona comoditat i minimitza l'impacte. L'amortiment del taló ajuda a absorbir els impactes en aquesta zona, mentre que l'amortiment de l'avantpeu protegeix el metatars durant l'impuls. La millor opció és buscar sabatilles amb un amortiment reactiu complet que absorbeixi els impactes i proporcioni comoditat, alhora que ofereixi retorn d'energia per a una gambada més propulsiva i amb més rebot.
Afortunadament, totes les sabatilles de la línia Nike Running ofereixen amortiment tant a l'avantpeu com al taló. Hi ha tres categories principals d'amortiment: reactiu, màxim i amb subjecció.
Tria unes sabatilles amb un amortiment que s'ajusti a les teves necessitats. Els models reactius prioritzen el retorn d'energia, els models amb el màxim amortiment se centren en la comoditat i els que tenen subjecció promouen l'estabilitat. Si tens sobrepronació o problemes als peus, com l'artrosi, et recomanem un amortiment amb subjecció.
Com afecta el teu estil de running a l'hora de triar les sabatilles
A l'hora de triar unes sabatilles de running, també has de tenir en compte la distància, el ritme i els teus objectius.
Els runners que corren a un ritme constant prefereixen sabatilles amb un amortiment màxim que prioritzi la comoditat i la durabilitat, mentre que els que se centren en la velocitat sovint trien sabatilles més lleugeres amb un amortiment reactiu. Si corres distàncies llargues o acumules molts quilòmetres durant la setmana, busca un amortiment màxim o amb subjecció per absorbir els impactes.
Quines sabatilles de running hauria de comprar?
Un cop entenguis les necessitats d'amortiment i de superfície, aquestes categories de sabatilles de running Nike poden ajudar-te a reduir les opcions. Nike ofereix opcions de diversos preus, de manera que pots trobar sabatilles que combinin tecnologies d'amortiment avançades amb materials duradors i d'alta qualitat a un rang que s'adapti al teu pressupost.
- Running de carretera amb amortiment reactiu: sabatilles de running de carretera Nike Pegasus
- Running de carretera amb el màxim amortiment: sabatilles de running de carretera Nike Vomero
- Running de carretera amb amortiment amb subjecció: sabatilles de running de carretera Nike Structure
- Trail running per a terrenys molt irregulars: sabatilles de trail running Nike Zegama
- Trail running per a terrenys poc irregulars: sabatilles de trail running Nike Pegasus
Quin ajust han de tenir les sabatilles?
Per trobar les sabatilles de running idònies no n'hi ha prou amb identificar les característiques adequades: l'ajust és igual d'important. Prova't sempre les sabatilles abans de comprar-les per assegurar-te que són còmodes des del primer moment
i fixa't en l'espai que tens a la puntera. Segons els experts en running de Nike, les sabatilles han de coincidir amb la talla indicada, i ha d'haver-hi més o menys l'amplada d'un polze entre el dit gros del peu i la part davantera de les sabatilles. Si sents que els peus se t'enrampen o que pressionen la part del davant de les sabatilles, és millor que triïs una talla més gran. Per altra banda, si la puntera és tan ampla que el peu llisca, opta per una talla més petita.
Com pots provar les sabatilles de running abans de comprar-les
Un cop hagis reduït les opcions de sabatilles de running, emprova-te'n cada parell per trobar les més còmodes. No et limitis a posar-te-les: aixeca't, camina i corre una mica per comprovar-ne l'ajust en diverses condicions. Sabràs que has trobat el parell adequat si notes la subjecció immediatament, sense necessitar un període d'adaptació.
Si necessites més orientació, demana ajuda al personal de botiga. Et poden observar mentre camines o corres per confirmar si les sabatilles s'ajusten correctament.
Preguntes freqüents
Quina característica de les sabatilles de running és més important per reduir les lesions?
L'equip d'investigació del Nike Sports Research Lab es va basar en dades recopilades observant runners i van descobrir que la comoditat i l'amortiment són elements clau. Pel que fa al tipus d'amortiment, depèn molt de les preferències personals.
Quins són els teus consells per emprovar-se unes sabatilles de running?
- Ves a comprar-les a la tarda o al vespre, ja que els peus tendeixen a fer-se més amples durant el dia, segons els Instituts Nacionals de Salut dels EUA. Les sabatilles que s'ajusten bé al matí poden quedar massa estretes unes hores després.
- Posa't mitjons de running i porta els articles ortopèdics que necessitis per assegurar-te que les sabatilles et van bé amb totes dues coses.
- Emprova't diferents sabatilles i corre una mica amb cada parell per la botiga.
- Finalment, assegura't que les sabatilles que triïs no siguin massa ajustades: unes sabatilles massa cenyides poden fer que les ungles caiguin o es posin negres.
Amb quina freqüència he de canviar de sabatilles de running?
La recomanació general és cada 500 o 800 quilòmetres. Per fer un seguiment i saber quan vas comprar les sabatilles, apunta'n la data al calendari.
Els principiants necessiten unes sabatilles de running diferents de les dels runners experimentats?
Els runners principiants i els experimentats no necessiten sabatilles diferents. En lloc de triar unes sabatilles en funció del teu nivell d'experiència, tria-les segons els tipus de sessions de running que faràs, així com la distància, el ritme i els teus objectius.
Quina diferència hi ha entre les sabatilles de running de carretera i les de trail?
Les sabatilles de running de carretera tenen una sola exterior de goma suau dissenyada per a l'asfalt i una entresola amb amortiment per absorbir millor els impactes. En canvi, les sabatilles de trail running tenen una sola exterior de goma adherent o tacs profunds per millorar la tracció, una entresola més rígida per oferir subjecció i una part superior resistent per protegir de les pedres.
Els runners que pesen més necessiten unes sabatilles diferents de les dels runners més lleugers?
Els runners que pesen 90 kg o més prefereixen sabatilles de running amb un amortiment i una durabilitat màxims per suportar forces d'impacte més elevades. Si entres dins d'aquest grup, busca unes sabatilles "més pesades", és a dir, que pesin més de 300 grams.
Text: Lauren Bedosky