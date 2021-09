Al principi, hi havia la idea popular que els atletes havien d'escollir les sabatilles de running en funció de l'alçada del pont del peu i la pronació.Durant diverses dècades, s'aconsellava als runners que, per triar les sabatilles, analitzessin la forma dels seus peus.Tanmateix, els estudis van començar a demostrar cada vegada més que la pronació no reduïa el risc de lesió dels runners i, per tant, no s'havia de corregir amb unes sabatilles específiques.

Més tard, al començament del nou mil·lenni, es va popularitzar la idea que la manera més còmoda de córrer per als atletes era justament sense sabatilles.Les sabatilles de running minimalistes es van convertir en la nova tendència fins que els estudis van demostrar que la quantitat d'amortiment d'unes sabatilles no afecta la velocitat de la força que s'aplica al peu, que és precisament el que augmenta la probabilitat de patir una lesió.

De fet, els runners solen adaptar la trepitjada de manera natural en funció de les sabatilles.Si les sabatilles no els proporcionen amortiment, deixaran caure el peu a la zona de l'avantpeu perquè els bessons i els tendons d'Aquil·les absorbeixin l'impacte.

Durant els últims anys, els investigadors de Nike de l'NSRL han fet servir grans quantitats de dades d'atletes de tot el món per observar patrons en la manera de córrer i descobrir quins tipus de sabatilles de running són millors per evitar lesions.Els resultats més recents indiquen que l'amortiment i la comoditat són les qualitats més importants en unes sabatilles de running.

I què implica tot això per a tu?En poques paraules, no cal que et fixis gaire en la teva manera de caminar a l'hora de triar unes sabatilles, si no és que tendeixes a la pronació o a girar el peu fins al punt que et provoqui dolor.En lloc d'això, quan t'emprovis unes sabatilles, fes una mica de fúting i mira quina sensació et donen.