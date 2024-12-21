Running o rem: quin entrenament és millor?
Esports i activitat
Especialistes en esports i fitnes opinen sobre els avantatges de cadascun i diuen quin és millor per assolir els teus objectius.
Imagina't que avui tens un munt d'energia i et prepares per anar al gimnàs i fer un entrenament perfecte. Quan hi arribes, trobes que la màquina de rem i la cinta de córrer estan disponibles, però quina tries? Pel que fa a la despesa energètica, és millor el rem que el running? O, si comparem les màquines en lloc de les activitats, la màquina de rem és millor que la cinta de córrer per fer una sessió d'entrenament intensa?
Tanmateix, aquestes no són necessàriament les preguntes que t'hauries de fer. Les dues opcions poden oferir-te un entrenament de millora de la resistència eficient. La "millor" opció depèn dels teus objectius, segons ens explica Reda Elmardi, dietista i especialista certificat en entrenament de força i condicionament. Quan sorgeix el debat per veure què és millor, si el rem o el running, l'expert diu que la millor opció és identificar primer què volem aconseguir.
A continuació, t'expliquem quina opció ofereix més avantatges en funció dels objectius que tinguis.
1.Entrenar tot el cos: rem
Tot i que el rem es basa a empènyer amb les cames, també s'utilitzen els braços i les espatlles per estirar el manillar, cosa que fa que sigui un entrenament de la part superior del cos excel·lent. "En general, fer rem desenvolupa la massa muscular més ràpidament que el running", assenyala Elmardi.
"Segons un estudi, per fer rem s'utilitzen gairebé el 85 % dels músculs del cos, mentre que el running es considera un exercici de la part inferior i, per tant, es treballen menys músculs", afegeix l'expert. A més, el running de llarga distància pot incrementar la descomposició de proteïna, cosa que retarda el creixement muscular.
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2.Cremar més calories: running
Tot i que això depèn de la intensitat de l'entrenament, si fas rem o running amb el mateix nivell d'esforç, la segona activitat pot ajudar-te a cremar una mica més de calories, segons Tom Holland, especialista certificat en entrenament de força i condicionalment i autor de "The Micro Workout Plan" i "The Marathon Method".
Per exemple, imaginem que una persona de 70 kg corre amb un ritme de 7 minuts i mig per quilòmetre (un ritme que es considera moderat) durant una hora. En aquest cas, cremarà al voltant de 576 calories, segons Harvard Health Publishing. Fent rem a ritme moderat es cremen unes 504 calories.
No és una diferència gaire significativa, però si el teu objectiu principal és cremar calories, Holland suggereix que fer running normalment és la millor opció, sobretot perquè és més fàcil integrar els esprints a la sessió. Si corres a un ritme més enèrgic, com ara de 10 km/h (6 minuts per quilòmetre), cremaràs 720 calories per hora.
Has de tenir en compte que les xifres anteriors són estimacions. La despesa calòrica depèn de molts factors, com ara el sexe, el metabolisme i la forma física. La quantitat de calories que es cremen fent un exercici determinat durant el mateix temps pot variar en funció de la persona.
3.Protegir les articulacions: rem
Segons ens explica Holland, "el running ofereix un munt d'avantatges, com ara la possibilitat de córrer en qualsevol lloc, a diferència del rem".
"Dit això, també pot sobrecarregar les articulacions, sobretot les dels genolls i els malucs", afegeix. "El rem té un impacte més baix. Pots gaudir dels avantatges de fer exercici i treballar els músculs sense els inconvenients de la sobrecàrrega de les articulacions".
"No obstant això, si no es fa correctament, el rem pot causar problemes a la zona lumbar, sobretot si t'encorbes mentre l'estires", adverteix Holland. En general, però, les articulacions estaran més protegides fent una activitat com el rem, cosa que pot ser especialment important si has patit una lesió.
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4.Desenvolupar l'equilibri i l'estabilitat: running
Com que les extremitats es mouen en direccions oposades, el running requereix cert nivell d'equilibri i d'estabilitat, que millorarà amb el temps, segons Rocky Snyder, especialista certificat en entrenament de força i condicionament i autor de la guia d'entrenament de força "Return to Center".
Per contra, el rem requereix que els braços i les cames es moguin de manera bilateral i sincronitzada i, per tant, no treballa l'equilibri i desenvolupa menys l'estabilitat. Tant l'equilibri com l'estabilitat es poden aprofitar en altres activitats, com el ioga, el HIIT i els esports d'equip. Si vols fer running o rem com a forma de cross-training per a qualsevol d'aquestes activitats, posa en marxa la cinta de córrer.
5.Fer exercici intens: tots dos
Si només tens temps per entrenar-te amb una màquina, tria la que s'adapti millor als teus objectius del dia. "Però si tens l'oportunitat de fer les dues activitats regularment, alternar-les pot oferir-te molts beneficis", assenyala Snyder.
"Si combines el running i el rem regularment (per exemple, fent-ne exercicis dues vegades a la setmana), oferiràs al teu cos el millor de cada activitat. Això et proporcionarà, almenys, dos mitjans diferents de demanda física que poden complementar-se mútuament", indica l'especialista.
En lloc de dividir la sessió de càrdio utilitzant les dues màquines el mateix dia, Holland proposa utilitzar-les en dies alterns. Per exemple, pots fer running els dilluns i els dimecres, i rem els dimarts i els dijous.
Si es tracta d'omplir un dia més de la teva programació, l'expert ens recomana una cosa ben senzilla: tria l'activitat que més t'agradi. Al cap i a la fi, l'amenitat també hauria de tenir una gran importància en els entrenaments.
Text d'Elizabeth Millard
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