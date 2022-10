Running o rem: quin entrenament és millor?

Com que les extremitats es mouen en direccions oposades, el running requereix cert nivell d'equilibri i d'estabilitat, que millorarà amb el temps, segons Rocky Snyder, especialista certificat en entrenament de força i condicionament i autor de la guia d'entrenament de força "Return to Center".

Per contra, el rem requereix que els braços i les cames es moguin de manera bilateral i sincronitzada i, per tant, no treballa l'equilibri i desenvolupa menys l'estabilitat. Tant l'equilibri com l'estabilitat es poden aprofitar en altres activitats, com el ioga, el HIIT i els esports d'equip. Si vols fer running o rem com a forma de cross-training per a qualsevol d'aquestes activitats, posa en marxa la cinta de córrer.