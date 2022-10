Els 5 avantatges de córrer en una cinta, segons els experts

La cinta de córrer pot ser una bona opció per millorar la teva cadència de running. Això també es coneix com a "freqüència de trepitjada"; és a dir, el nombre de passes que fas en un minut mentre corres.

"Per a la majoria de corredors, la manera més ràpida d'aprofitar al màxim les carreres és canviar la cadència de running", explica Jack McNamara, titular d'un màster en ciències, especialista certificat d'entrenament de força i condicionament, entrenador personal certificat per la NASM i fisiòleg clínic de l'exercici especialitzat en l'ensenyament de tècniques de running.

Una cadència més ràpida, o fer més passos per minut, implica gambades més curtes i fluides que redueixen la càrrega que pateixen les articulacions i els ossos. "Això es tradueix en menys impacte a la zona lumbar, els genolls i els malucs i en menys risc de lesions", resumeix McNamara.

Com que la cinta de córrer es mou a una velocitat fixa, és el millor lloc per córrer amb una cadència més ràpida i un ritme concret, segons l'expert.

Ara bé, abans que provis de millorar la cadència de running, cal que n'identifiquis l'actual. Per mesurar-la, configura un temporitzador de 20 segons i compta el nombre de vegades que els peus impacten amb el terra. Multiplica aquesta xifra per tres per aconseguir els passos per minut. També pots enregistrar-te en vídeo i comptar els passos després.

Un cop tinguis la teva cadència, afegeix-hi un 5 %. Aquesta serà la teva cadència objectiu. Per exemple, si la teva cadència de running actual és de 150 passos per minut, la teva cadència objectiu serà de 157 passos per minut aproximadament. "Quan puguis mantenir còmodament un ritme de 5 km amb aquesta cadència, afegeix-hi un altre 5 % i torna-hi", diu McNamara.

Per a més context, l'expert ens explica que la "cadència de running òptima" de 180 passos per minut va originar-se a les competicions internacionals de 1984. "L'entrenador d'atletisme Jack Daniels va fixar-se que els corredors més ràpids i eficients feien almenys 180 passos per minut, independentment de l'estatura i el gènere". Tanmateix, també afirma que és important tenir en compte que aquesta xifra no es tracta d'una norma universal per a la majoria de runners, especialment en el cas de les persones que corren per passar-s'ho bé.

Per exemple, les persones més altes fan menys passos per minut de manera natural i, per tant, solen tenir una cadència inferior, segons ens explica Claire Bartholic, entrenadora de running amb la certificació de l'ASFA.

"Les persones que corren amb una cadència massa lenta per a la mecànica òptima del seu cos fan una compensació amb trepitjades més llargues, la qual cosa fa que els genolls es bloquegin i que el contacte del taló amb el terra sigui més dur", comenta McNamara. Això pot provocar que hi hagi massa rebot, que el moviment sigui ineficient i que s'afegeixi tensió innecessària als músculs, les articulacions i els ossos. Tots aquests factors incrementen el risc de patir lesions.

Segons Bartholic, les trepitjades ràpides i curtes són més eficients, ja que s'evita el rebot.

McNamara hi està d'acord: "Quan corres amb una cadència més alta, la longitud de la passa disminueix i augmenta la probabilitat que el peu quedi just per sota dels malucs i del teu centre de gravetat. Provar d'augmentar la cadència, encara que sigui només en un 5 %, pot beneficiar la teva eficiència general, cosa que pot millorar l'economia del running segons la teva edat i alçada".

Un estudi que va publicar-se en el número de 2019 del Journal of Applied Physiology confirma que els corredors, tant d'elit com aficionats, prefereixen córrer amb un interval de cadència d'entre 160 i 200 passos per minut. En resum, troba la cadència que et funcioni millor.

Si comptar passos et distreu massa, t'expliquem altres maneres de controlar la teva cadència mentre corres en cinta. Pots fer servir una eina de fitnes que et permeti mesurar aquesta mètrica, descarregar-te una aplicació de metrònom o crear una playlist amb cançons específiques que coincideixin amb el teu objectiu de passos per minut.