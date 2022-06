Principals avantatges de córrer amb una armilla amb pes

Els estudis sobre els beneficis i els inconvenients de les armilles amb pes són limitats: inclouen pocs participants, el període d'estudi és curt o totes dues coses alhora.

Tot i això, hi ha certs resultats que indiquen que l'entrenament amb armilles amb pes és avantatjós per als corredors i corredores. Per exemple, en un estudi d'escala reduïda fet l'any 2012 i publicat a la revista The Journal of Strength and Conditioning Research, es va arribar a la conclusió que les armilles amb pes milloraven lleugerament l'agilitat dels corredors i corredores, i que això els ajudava a saltar amb més potència quan no en duien.

En un estudi fet l'any 2021 i publicat a la mateixa revista, es conclou que el fet de dur una armilla amb el 10 % del pes corporal d'una persona fa cremar més calories que córrer sense armilla. De manera similar, en un assaig clínic, una part dels participants va dur una armilla amb pes vuit hores al dia durant tres setmanes, sense fer activitat física. Aquest grup va registrar una pèrdua de pes notable en comparació amb els participants que no van dur armilla.

D'altra banda, en la revisió d'onze estudis sobre l'entrenament amb armilles amb pes centrats en el rendiment dels esprints, es va concloure que fer servir armilles millorava els llindars de lactat a la sang, de manera que els corredors i corredores podien tolerar l'esforç d'esprintar durant més temps abans de patir fatiga. Les armilles amb menys pes —com ara les buides, que solen pesar aproximadament 2 kg— també van demostrar la seva utilitat en distàncies llargues.

Tanmateix, determinar l'efecte general va ser complicat perquè les càrregues de les armilles variaven molt (del 5 al 40 % de la massa corporal). Això va fer que els investigadors i investigadores arribessin a la conclusió que els estudis futurs haurien d'analitzar més detalladament la càrrega i el volum òptims per determinar els beneficis d'entrenament per a corredors i corredores d'esprint i resistència.