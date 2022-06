Què cal posar-se per córrer a diferents temperatures

En funció del lloc on visquis, pots tenir temperatures hivernals d'entre 10 °C i -5 °C o menys.



La clau per vestir-se per córrer a l'hivern és fer servir diverses capes. Tal com ho sents. Portar una capa base et permet adaptar-te als canvis de temperatura del cos i de l'entorn de manera eficient. Podràs adaptar-te a la temperatura exterior i gaudir d'una activitat òptima. T'expliquem breument com has de triar les capes.



La norma general en climes freds és vestir-te com si la temperatura exterior fos entre 5 i 10 °C superior a la real. Tanmateix, no a tothom li funciona aquesta norma: si acostumes a tenir una temperatura corporal alta i sols entrar en calor ràpidament quan fas exercici, tingues-ho en compte a l'hora de triar la roba.



Capa base

Una bona capa base és essencial per gaudir de comoditat i tenir un bon rendiment, i et prepara per córrer quan fa fred. La capa base ideal et permet posar-te peces addicionals sense patir un excés de calor, però també la pots portar sola, de manera que et pots treure les que et sobrin si la temperatura canvia a mitja carrera.



A l'hora de triar una capa base, la transpirabilitat i la capil·larització de la humitat són dos trets imprescindibles. La tecnologia Nike Dri-FIT i la ventilació estratègica t'ajudaran a protegir la pell de la suor i la pluja.



Capa intermèdia

La capa intermèdia és la que reté l'escalfor entre la capa base i l'exterior. La seva funció principal és proporcionar aïllament.



Quan triïs una capa intermèdia, pensa en la pluja, el vent i la neu, perquè poden fer que la sensació tèrmica sigui inferior a la de la previsió del temps. Pots posar-te una capa intermèdia sola o afegir-la a la capa base. Si la temperatura baixa per sota dels -5 °C, t'anirà bé portar diverses capes intermèdies per potenciar l'efecte aïllant.



Capa exterior

Les capes exteriors són fonamentals per protegir-te de les inclemències del temps: vent, pluja, neu, o qualsevol altra condició típìca de quan fa fred. Quan la temperatura baixa per sota dels 0 °C, portar una capa exterior és imprescindible. Que el temps vegi que t'ho prens seriosament. Busca peces amb un bon aïllament i un teixit lleuger per mantenir la comoditat.



Guants

Portar guants quan fa fred evita la pèrdua d'escalfor gràcies a l'aïllament. Quan fa fred i tens les mans desprotegides, el cos perd escalfor a causa de la radiació. Encara que t'hagis abrigat bé, no portar guants pot marcar una diferència important en la temperatura corporal.



De vegades es prescindeix dels guants de running quan les temperatures sobrepassen els 0 °C, però portar-los pot fer que no necessitis peces addicionals. Els nostres guants inclouen la tecnologia Dri-FIT per proporcionar calidesa i protecció sense pes afegit. A més, tenen les puntes dels dits de silicona perquè puguis tocar pantalles (i no t'hagis de treure els guants cada cop que vulguis comprovar la velocitat a la Nike Run Club App). Les nostres gorres sense visera de running inclouen la tecnologia Dri-FIT per mantenir l'escalfor al cap i a les orelles.



Sabatilles i mitjons de running

No t'oblidis de la part més important del running: els peus. Les sabatilles no només han de proporcionar calidesa, també t'han de protegir de les inclemències del temps i oferir-te tracció per fer cara als terrenys lliscants. Els mitjons han de ser transpirables i han de poder capil·laritzar la suor de la pell per evitar que es perdi escalfor amb l'evaporació.



La tecnologia Nike Shield ofereix protecció contra el mal temps gràcies a uns materials repel·lents a l'aigua, una tracció millorada i un efecte reflector complet.



Potser t'ha passat pel cap portar mitjons de llana o de teixit Fleece per mantenir els peus càlids, però aquests materials no solen regular gaire bé la transpiració. A més, restringeixen el flux sanguini i absorbeixen la humitat. Els mitjons Nike Training estan dissenyats amb amortiment per zones per tal de mantenir la comoditat dels peus a cada pas. Estan confeccionats amb uns fils que s'adapten a la temperatura per mantenir la calidesa i per capil·laritzar la suor durant l'exercici.