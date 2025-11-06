Què necessites per córrer quan fa fred

Res de temporada baixa: què t'has de posar per córrer quan fa fred
Guia de compra
Aprèn a vestir-te com un professional amb l'equipament de running d'hivern amb les millors tecnologies de rendiment de Nike.
Sortir a córrer a l'hivern no implica congelar-se les mans o que et repiquin les dents. Només cal vestir-se amb les capes correctes (i les tecnologies Nike adequades) perquè el temps deixi de ser un problema.
Saber com combinar les capes és essencial per córrer durant el fred hivernal sense renunciar a la comoditat Volem que portis peces que treballin amb el teu cos a mesura que entri en calor. És a dir, capes base que allunyin la suor de la pell per a una evaporació ràpida, capes intermèdies que retinguin la calor i capes exteriors que et protegeixin del vent, la pluja i la neu. Amb l'elecció correcta, el teu equipament t'ajudarà a plantar cara a les inclemències i a mantenir el ritme, faci el temps que faci.
Tant si surts abans de l'alba a fer running amb ritme controlat com si recorres quilòmetres el dia més fred, la meta és la mateixa: no passar fred, però evitar l'excés d'escalfor. A continuació t'expliquem com pots crear conjunts de running per al fred amb algunes de les millors innovacions de Nike en roba de rendiment.
Una capa base que gestioni la suor
Una capa base és la teva primera defensa contra el fred. Però encara no volem afegir calidesa. De moment, pensa a gestionar la suor. Aquestes capes, dissenyades per portar-les a tocar de la pell, fan servir la tecnologia Nike Dri-FIT per gestionar la suor mentre corres i evitar que la roba mullada et refredi quan fa fred.
Parts superiors com a capa base
Des de samarretes de tirants estilitzades fins a samarretes de màniga curta entallades i peces de màniga llarga cenyides, Nike ofereix una gran varietat de parts superiors per crear el teu look de running per al fred.
Si vols la màxima transpirabilitat i lleugeresa, et proposem la samarreta de tirants de running Nike Fast o la samarreta de tirants de running Nike. Totes dues són opcions sense mànigues dissenyades amb tecnologia Nike Dri-FIT i materials suaus sense distraccions. La samarreta sense mànigues cenyida Nike Pro combina una tecnologia que gestiona la suor amb un teixit Knit elàstic i costures planes per oferir un ajust còmode i entallat que et proporciona subjecció quilòmetre rere quilòmetre. La samarreta de tirants de running Nike Swift, dissenyada per oferir transpirabilitat i gestionar la suor, s'estreny a la cintura per poder-la combinar fàcilment amb altres peces. La samarreta de tirants de trail running Nike, lleugera i elàstica, està confeccionada amb tecnologia Dri-FIT i presenta costures mínimes per reduir el fregament.
Si prefereixes una part superior de màniga curta, opta per la samarreta de running Nike Stride amb detalls de disseny reflector. Aquesta samarreta lleugera et permet centrar-te en la carrera gràcies a les mànigues raglan dissenyades per reduir el fregament a les axil·les i a la tecnologia Dri-FIT ADV per a una transpirabilitat avançada. La samarreta de running Nike Swift, dissenyada també per reduir el fregament, combina un teixit lleuger que gestiona la suor amb un gran panell de malla a la part posterior per oferir transpirabilitat.
Opta per una samarreta de màniga llarga cenyida per aconseguir una capa basa amb protecció addicional. Amb mànigues per reduir el fregament, la samarreta de màniga llarga de running Nike Stride està confeccionada amb un teixit Knit lleuger i tecnologia Dri-FIT ADV per mantenir la transpirabilitat. La samarreta de màniga llarga de running Nike Swift també està dissenyada per moure's suaument sobre la pell. Està confeccionada amb un teixit lleuger que no només gestiona la suor, sinó que també bloqueja els raigs UV.
Malles i leggings
Opta per malles o leggings més prims i que gestionin la suor si vols fer-los servir com a capa base. Les malles de running Nike Phenom en són un bon exemple. Hem incorporat un teixit que gestiona la suor a la part inferior dels camals i hem treballat amb runners per trobar les millors solucions de ventilació per a les zones de més calor. El teixit French Terry suau i elàstic fa que les malles Nike Pro Warm siguin una opció excel·lent quan baixen les temperatures. Combinen la tecnologia Nike Dri-FIT amb panells de malla per mantenir la frescor i la transpirabilitat, facis els quilòmetres que facis.
Pel que fa als leggings, els models com els leggings de running Nike Swift combinen la tecnologia Dri-FIT que gestiona la suor amb perforacions col·locades estratègicament per ajudar a expulsar la humitat mentre sues. El disseny sense costures a la part interior de les cames redueix el fregament perquè puguis arribar més lluny. Si necessites més espai, et recomanem els leggings de trail running Nike, que tenen vuit butxaques i tecnologia que gestiona la suor.
Una capa intermèdia que regula la temperatura
Quan parlem de calidesa, la capa intermèdia és l'encarregada de solucionar el problema. Necessites una peça aïllant però també transpirable, per no passar calor. Hem desenvolupat la tecnologia Nike Therma-FIT tenint en compte aquest equilibri. Ajuda a mantenir la temperatura corporal sense que passis massa calor.
Parts superiors de la capa intermèdia
La part superior de running Nike amb mitja cremallera i detalls de disseny reflector et permet abrigar-te lleugerament amb tecnologia que gestiona la suor. El teixit suau i raspallat ajuda a mantenir la calidesa al core, mentre que el disseny de mitja cremallera permet la circulació de l'aire per evitar l'excés de calor. Els fils de disseny reflector a les mànigues la converteixen en la capa intermèdia perfecta per córrer quan és fosc. La part superior de running Nike Swift amb cremallera d'un quart i detalls de disseny reflector inclou la tecnologia Therma-FIT ADV, que regula la temperatura, i un teixit increïblement suau que proporciona una sensació de comoditat ideal per entrenar quan fa fred. La butxaca amb cremallera et permet desar coses de manera segura i les obertures per als polzes ofereixen una protecció addicional contra el fred.
Armilles
Escalfa't amb armilles dissenyades per córrer a l'hivern. L'armilla de running Nike amb disseny reflector combina la tecnologia Therma-FIT ADV amb un aïllament sintètic lleuger per ajudar-te a mantenir una temperatura del core estable. Si vols una protecció repel·lent a l'aigua, tria l'armilla de running Nike AeroLoft Down. Combina la tecnologia Therma-FIT ADV, un aïllament de plomes còmode i una capa repel·lent a l'aigua perquè puguis mantenir la calidesa i la transpirabilitat en condicions humides.
L'armilla de running Nike Swift combina la còmoda tecnologia Therma-FIT amb una capa repel·lent a l'aigua i un aïllament sintètic lleuger. Un panell elàstic de teixit Knit a l'esquena et permet moure't amb llibertat, mentre que un cordó a la cintura t'ajuda a protegir-te dels vents gelats. Si busques un efecte reflector i calidesa, et recomanem l'armilla de running amb disseny reflector Nike Swift. Combina la tecnologia avançada Therma-FIT ADV de Nike, que regula la temperatura, amb un aïllament sintètic i una capa exterior amb un disseny totalment reflector per mantenir la calidesa quan fas les primeres o les últimes carreres del dia.
Pantalons, leggings o pantalons curts
Els pantalons Nike Running amb detalls de disseny reflector estan dissenyats per córrer a l'hivern. Combinen una tecnologia que gestiona la suor i un teixit Woven elàstic amb fils de disseny reflector a la part inferior de les cames. Per als que tenen tendència a tenir calor quan corren, fins i tot quan fa fred, els pantalons curts de running Nike amb disseny reflector 2 en 1 són una bona opció. El seu disseny dos en un equilibra la subjecció, la cobertura i la mobilitat en combinar dos pantalons curts: uns ajustats i elàstics que són interiors i uns altres exteriors folgats i amb disseny reflector. La tecnologia Nike Dri-FIT ADV incorpora una tecnologia avançada de refrigeració i que gestiona la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Afegeix calidesa i un efecte reflector a les carreres d'hivern amb els leggings Nike Swift Running amb elements de disseny reflector, que són gruixuts i còmodes. Hem afegit la tecnologia Therma-FIT ADV, que regula la temperatura, al teixit Knit suau i raspallat per mantenir l'aïllament contra el vent i el fred. Les tres butxaques proporcionen molt d'espai d'emmagatzematge, mentre que el cordó a la cintura garanteix un ajust ferm. Si busques uns pantalons curts, et recomanem els pantalons curts de running Nike Swift 2 en 1 amb elements de disseny reflector. Són una combinació d'uns pantalons curts interiors elàstics amb tecnologia que gestiona la suor i uns pantalons curts exteriors folgats per a una cobertura òptima a cada pas.
Una capa exterior resistent a les inclemències del temps
L'hivern ve acompanyat de tota mena de condicions meteorològiques: nevades fortes, vents huracanats, pluja gelada i temperatures gèlides. Això vol dir que la capa exterior t'ha de protegir totalment. La tecnologia Nike Storm-FIT o la tecnologia Repel, que és repel·lent a l'aigua, t'ajuden a mantenir aquesta protecció. Una bona jaqueta pot marcar la diferència entre haver de deixar la carrera a mitges o acabar-la sense problemes.
La jaqueta de running Nike AeroSwift, lleugera i plena de tecnologia, ajuda a bloquejar el vent i l'aigua gràcies a la tecnologia Storm-FIT. A més, la innovadora tecnologia Aerogami de Nike crea un flux d'aire quan més ho necessites: obre petites obertures en forma d'ala quan sues per ajudar-te a mantenir la frescor. Les dues tecnologies es combinen per convertir aquesta jaqueta en una capa transpirable resistent a les inclemències del temps.
La jaqueta de running Nike AeroLoft t'ajuda a abrigar-te sense afegir volum i combina la nostra tecnologia avançada Therma-FIT amb un aïllament de plomes per mantenir la calidesa quan fa fred. Un acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis mentre corres quan plou una mica. La caputxa plegable t'ofereix una protecció addicional i et permet desar-la fàcilment al coll si no la necessites. Per a les dones, la jaqueta de running Nike Swift combina la tecnologia Therma-FIT amb una capa repel·lent a l'aigua per oferir-te una calidesa lleugera quan plou.
Si prefereixes les jaquetes plegables, et recomanem aquesta jaqueta de running Nike Stride lleugera i repel·lent a l'aigua. Es plega en una butxaca lateral perquè puguis desar-la còmodament allà on vagis. El teixit de nylon suau bloqueja els raigs UV perquè puguis fer front a qualsevol condició meteorològica. La jaqueta de running Nike Swift també es pot plegar i desar a la butxaca lateral per facilitar-ne el transport i l'emmagatzematge. Està dissenyada per córrer sota la pluja gràcies a la tecnologia Repel de Nike que repel·leix l'aigua.
Mitjons còmodes i enconxats
No subestimis el poder que pot tenir un bon parell de mitjons enconxats. Si corres quan fa fred, els peus necessiten calidesa. Però també necessiten transpirabilitat, un amortiment estratègic i una tecnologia que gestioni la suor per ajudar a prevenir les butllofes. Amb múltiples estils, teixits i densitats disponibles, els mitjons de la col·lecció Nike Running t'ajuden a mantenir la llibertat de moviment quilòmetre rere quilòmetre. La responsable de productes de Nike, Liza Wolfe, els descriu com "els mitjons de running amb millor rendiment que hem ofert fins ara, creats a partir de dos anys de recerca, desenvolupament i informació directa de la comunitat de corredors".
Mitjons alts de llana lleugera Nike Running
Ideals per a l'hivern, combinen una confecció lleugera amb la tecnologia que gestiona la suor de Nike i fils de llana suaus per oferir una calidesa transpirable. Tots els estils (mitjons alts, de longitud mitjana o invisibles) estan dissenyats per ajudar a reduir les butllofes, amb subjecció en zones clau, com el pont del peu i el tendó d'Aquil·les.
Mitjons alts de densitat mitjana Nike Running
Dissenyats tant per córrer quan fa fred com per al dia a dia, aquests mitjons versàtils aporten comoditat gràcies a la tecnologia que gestiona la suor i el microamortiment col·locat estratègicament al taló i a la puntera. La subjecció al pont asimètrica abraça el pont del peu, mentre que la tecnologia Heel Lock de Nike ajuda a proporcionar un ajust ferm.
Accessoris càlids i còmodes
Ja tens el core i els peus ben protegits, però què passa amb les orelles, el coll, el cap i les mans? Completa el teu equipament de running per a l'hivern amb una cinta absorbent, un tapaboques, una gorra o uns guants.
Guants
La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor i converteix els guants de running de densitat mitjana Nike Pacer en un element essencial per córrer amb temperatures baixes. El teixit amb tecnologia que gestiona la suor als punys t'ajuda a mantenir la transpirabilitat. A més, els dits compatibles amb pantalles tàctils et permeten consultar les teves estadístiques a la Nike Run Club App sense haver d'abaixar el ritme.
Gorro, gorra o cinta absorbent
Incorpora una gorra al teu equipament per al fred i evita que la calor s'escapi pel cap. Per a més comoditat, tria el gorro de running amb vora Nike Peak. Està confeccionat amb un teixit suau i elàstic, i incorpora la tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la calidesa i la transpirabilitat. El disseny sense estructura et permet desar-lo fàcilment en una butxaca si entres en calor mentre corres. Si busques una peça per tenir la suor a ratlla i que contingui elements reflectors, tria aquesta gorra Nike Fly. El seu teixit transpirable i elàstic incorpora la tecnologia avançada de Nike que gestiona la suor per ajudar-te a mantenir la frescor. Si només necessites una mica més de calidesa al voltant de les orelles, tria la cinta absorbent Nike Strike Elite. Està confeccionada amb un teixit Fleece suau i presenta un disseny ample que cobreix les orelles.
Tapaboques
Abriga't bé sense afegir pes amb el tapaboques Nike. Aquesta peça amb tecnologia que gestiona la suor es pot portar de diverses maneres i t'ajuda a mantenir la calor al voltant del coll, a la part inferior de la cara i fins i tot a les orelles sense que la suor sigui una molèstia. Posa-te'l per sobre del nas per a més cobertura, porta'l arrugat al voltant del coll o fes-lo servir com un mocador per cobrir-te les orelles i el cap.
Protectors
Vols una mica més de protecció sense haver de fer servir una capa de màniga llarga? El disseny de teixit Knit doble de les mànigues de compressió Nike Zoned s'adapta a les zones del cos on s'acumula l'escalfor per proporcionar una calidesa transpirable i una subjecció concentrada on més cal. A més, inclou la tecnologia que gestiona la suor de Nike i té un disseny sense costures.
Sabatilles de running d'hivern
Tot i que les sabatilles són importants durant tot l'any, encara ho són més quan corres en condicions fredes i humides. Per moure't per carreteres lliscants i camins mullats, necessites unes sabatilles de running que ofereixin tracció i protecció impermeable.
Dona un cop d'ull a la nostra guia amb les millors sabatilles de running Nike per al fred.