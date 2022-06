Què és el treball de respiració? I et pot ajudar a millorar el rendiment?

És un terme bastant genèric: el treball de respiració fa referència a qualsevol tipus d'exercici o tècnica de respiració que modifica d'una manera intencionada el patró de respiració.

Al ioga, aquest treball de respiració pren la forma de pranaiama. Segons una prova clínica controlada aleatoritzada que va publicar-se el 2020 a Frontiers in Psychiatry, el pranaiama, una sèrie d'exercicis per controlar la respiració, redueix l'ansietat. L'equip investigador va fer servir imatges per ressonància magnètica (IRMf) per descobrir que un mes d'exercicis de pranaiama va traduir-se en canvis importants en l'activitat i la connectivitat de les zones del cervell que estan implicades en el processament de les emocions i l'ansietat.

El treball de respiració també és un component clau d'altres activitats que connecten la ment amb el cos, com el pilates i la meditació. Ara bé, no és una activitat reservada només per a qualsevol entusiasta del ioga o de la meditació. També la fan servir atletes de diverses disciplines que busquen un avantatge per superar la resta de persones que competeixen.

"En comptes de treball de respiració, jo ho anomenaria millor control de la respiració, ja que defineix la capacitat de controlar la respiració per millorar el rendiment esportiu o competitiu", afirma el Dr. Todd Buckingham, cap de fisiologia de l'exercici del Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.



Segons Buckingham, la capacitat de controlar la respiració és més important per a determinats esports que d'altres. Per exemple, les persones que practiquen busseig lliure; és a dir, sense equipament, les que neden i qualsevol atleta d'esports específics com el tir amb arc i el biatló depenen d'un control de la respiració òptim.

Per a la majoria d'atletes, les conseqüències d'un control deficient la respiració no són tan greus com per aquelles persones que siguin expertes en busseig lliure. En qualsevol cas, aprendre a respirar quan fas esport i controlar la respiració poden ajudar-te a millorar el rendiment esportiu.