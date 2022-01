6 estiraments bàsics que cal que facis just després del running

Després de córrer, pots notar cremor al cos, un indicador clau per saber que necessites descansar i recuperar-te.

Una part crucial d'aquest procés de recuperació són els estiraments. Quan escalfes els músculs, són més flexibles. Fer estiraments llavors ajuda a millorar el rang de moviment i accelera la recuperació. A més, fer estiraments just després de córrer pot ajudar a reduir la rigidesa muscular i articular que es produeix després d'entrenar-te, també anomenat cruiximent muscular.



Els estiraments després del running són essencials, però també pots incorporar-los a la rutina d'abans de la carrera. Com a part de l'escalfament, pots afegir uns quants estiraments dinàmics, com balancejos de cames, rotacions vertebrals i moviments circulars amb els braços. Aquests exercicis escalfen els músculs suaument per preparar-los per a l'activitat més intensa. En acabar l'entrenament, el recomanable és fer estiraments estàtics, és a dir, que no impliquin moviment.

En primer lloc, però, sempre és bona idea començar la rutina de recuperació amb un refredament. Això implica reduir la intensitat de l'exercici durant uns 5 o 10 minuts. Pots fer fúting lleuger, caminar o fer un altre exercici aeròbic amb un nivell d'esforç baix. L'objectiu és disminuir el ritme cardíac a poc a poc mentre encara tens els músculs calents. Així, mantindràs els estiraments més temps sense esbufegar.



Quan hagis acabat el refredament, pots començar a fer els estiraments estàtics. Aquestes postures isomètriques (un tipus d'estiraments estàtics) et permeten estirar els músculs que han treballat al màxim durant la carrera.

