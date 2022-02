Quins avantatges té el running per intervals?

Molts tipus de running per intervals poden resultar difícils, així que, si ets principiant, ves amb cura. "Per al nostre cos, els intervals d'alta intensitat poden ser un xoc i, si és la primera vegada que els fas, poden causar més danys musculars que una sessió de running normal", afirma Buckingham. Això significa que tindràs més dolors musculars i necessitaràs més temps de recuperació.

Comença fent intervals curts amb poques repeticions i progressa a poc a poc. Fes que els intervals de recuperació siguin més llargs que els intervals de treball. Quan els entrenaments et resultin fàcils, fes una o dues modificacions fins que et tornin a suposar un repte. Per exemple, pots:

Augmentar el nombre d'intervals

Reduir els intervals de descans

Ampliar els intervals de treball

Canviar el terreny

Augmentar la velocitat

També és una bona idea espaiar les sessions de running per intervals durant la setmana. Et recomanem fer dos o tres entrenaments per intervals (com a màxim) en dies no consecutius. També pots introduir intervals a les sessions de running llargues.

Buckingham recomana a tots els atletes dividir les sessions llargues en intervals de nou minuts de running a un ritme normal i un minut caminant, i repetir aquesta combinació fins a aconseguir l'objectiu de distància o de temps pertinent.

Dividir una sessió llarga en diversos segments no només li dona un respir al cor, sinó que et permet aclarir la ment per mantenir l'energia i la concentració durant l'entrenament.

Vols més consells de la comunitat experta? Descarrega la Nike Run Club App.