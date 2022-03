Com fer els esprints ben fets

Necessitaràs un trineu o un pes per arrossegar, que trobaràs a la majoria dels gimnasos. Si no tens accés a cap d'aquests objectes, pots optar per dissenys més alternatius. Bàsicament, només caldrà que et posis un arnès i que el lliguis a un objecte pesant que puguis arrossegar. Hauràs de córrer a tota velocitat mentre arrossegues l'objecte que portes al darrere. Comença amb poc pes i afegeix-hi més quan t'hagis acostumat a l'exercici.

Si no has trobat cap solució, lliga't una banda de resistència al voltant de la cintura i demana a un company d'entrenament que et subjecti per darrere mentre tu proves d'arrossegar-lo esprintant. Comença amb unes quantes rondes d'esprints de 20 metres.

Williams també ens recomana les carreres amb empenta per millorar la tècnica de l'esprint.

Al contrari de l'exercici anterior, implica carregar un trineu o un objecte similar amb pes i empènyer-lo. En funció del pes que hi hagis afegit, aquest moviment t'ajudarà a millorar la velocitat i la potència. Si no tens accés a cap trineu o objecte similar, un mètode alternatiu és fer servir la cinta de córrer per al moviment d'empenta.

Per fer les empentes sobre la cinta de córrer, posa la cinta a 1 km/h amb una inclinació del 0 %. Agafa't a les nanses o la consola i comença a fer avançar la cinta amb els peus, sense fer servir el motor. Consell professional: has de sentir la tensió als bessons.