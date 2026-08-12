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  2. Air Force 1

Nike Air Force 1

(38)
Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Sabatilles - Home
Disponibles a SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Sabatilles - Home
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home
+2
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sabatilles - Nen/a
+8
Novetats
Nike Air Force 1
Sabatilles - Nen/a
99,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Sabatilles per a dona
Supervendes
Nike Air Force 1 Shadow
Sabatilles per a dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Sabatilles - Nen/a petit/a
+6
Nike Force 1 Low
Sabatilles - Nen/a petit/a
69,99 €
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Sabatilles - Dona
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 Edge
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Sabatilles - Home
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Novetats
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
Air Force 1 '07 LV8 "Denim" Sabatilles - Home
Supervendes
Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Novetats
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"
Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA" Sabatilles - Home
Nike Air Forc 1 '07 LV8 "USA"
Sabatilles - Home
119,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Sabatilles - Home
Kobe Air Force 1 Low
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 Mid '07
Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 Mid '07
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Sabatilles - Nadó i infant
+1
Nike Force 1 Low EasyOn
Sabatilles - Nadó i infant
59,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sabatilles - Home
Disponibles a SNKRS
Nike Air Force 1
Sabatilles - Home
139,99 €
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Sabatilles
Supervendes
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Sabatilles
129,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Sabatilles - Home
Kobe Air Force 1 Low
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Home
159,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Dona
159,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Home
149,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 High By You
Sabatilles personalitzables - Dona
169,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 High By You
Sabatilles personalitzables - Home
169,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 Mid '07
Nike Air Force 1 Mid '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 Mid '07
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Sabatilles - Nadó i infant
+1
Nike Force 1 Low EasyOn
Sabatilles - Nadó i infant
59,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sabatilles - Home
Disponibles a SNKRS
Nike Air Force 1
Sabatilles - Home
139,99 €
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Sabatilles
Supervendes
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Sabatilles
129,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Sabatilles - Home
Kobe Air Force 1 Low
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Home
159,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Dona
159,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Home
149,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 High By You
Sabatilles personalitzables - Dona
169,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 High By You
Sabatilles personalitzables - Home
169,99 €

Innova amb les Nike Air Force 1

Les Air Force 1 han evolucionat molt des del seu debut com la primera sabatilla de pista amb la tecnologia Nike Air. En constant evolució, aquesta icona cultural és fidel a les seves arrels amb l'amortiment lleuger que va canviar la història de les sabatilles.

Experimenta una comoditat llegendària


Són les preferides dels amants de les sabatilles, ja que ofereixen una comoditat duradora. L'amortiment de les Nike Air, dissenyades originalment per als impressionants salts dels jugadors de bàsquet, redueix l'impacte abans de tornar immediatament a la seva forma original. L'enconxat al turmell i a la llengüeta aporta un extra de suavitat i protecció. Tria els models amb tecnologia Nike React per a una sensació reactiva excepcional. La sola de goma, dissenyada amb el nostre icònic patró de gir circular, ofereix una tracció duradora que et permetrà concentrar-te només a jugar. Per a més adherència i durabilitat, tria soles amb una combinació d'escuma i goma a les zones de més desgast.

Desafia els elements


Per a un confort òptim en qualsevol clima, tria les sabatilles Air Force 1 amb el folre Gore-Tex, que repel l'aigua. Les noves característiques milloren el rendiment, com ara els cordons impermeables i la pell que s'adapta a la part superior del peu, que impedeixen el pas de l'aigua. L'aïllament 3M™ Thinsulate™ t'ajuda a mantenir la temperatura i és perfecte per als dies més freds. A més, els revestiments cosits aporten un extra de protecció perquè no t’hagis de preocupar quan llueixis aquest look clàssic.

Disseny lleuger i transpirable


La pell de plena flor és més transpirable i t'aporta la màxima comoditat, mentre que el nostre teixit, més lleuger, t'ajuda a mantenir la temperatura corporal perfecta. Per a una millor circulació d'aire, tria unes sabatilles amb perforacions a la part superior.

Dissenya les teves pròpies Air Force 1

Vols un look totalment únic? Fes-ho possible amb les nostres sabatilles AF1 personalitzables. Tria els materials: per a la màxima suavitat opta per la pell de primera qualitat, atreveix-te amb el nostre efecte ondulat o aposta per materials funcionals per al màxim rendiment. A continuació, modifica els detalls per tenir unes sabatilles totalment personalitzades. Modifica la llengüeta o la part posterior amb el nostre icònic logotip, o fes-les encara més úniques afegint-hi les teves inicials o un missatge personal.

Equipa els més petits de la casa


La llegendària família Air Force també té col·leccions infantils. Als més grans de la casa els encantaran les noves versions de les nostres sabatilles OG. A més de la comoditat i la durabilitat de la sabatilla clàssica, aquestes versions tenen colors i detalls molt divertits. El botó regulador de les sabatilles Nike Air Force 1 fa que als més petits els resultin molt fàcils de posar i treure. A més, l'enconxat de la llengüeta de niló afegeix comoditat allà on més la necessiten. Per als peuets dels infants, els nostres botins amb cordons elàstics són perfectes.

Troba les Air Force 1 que s'adapten més al teu estil


Les nostres sabatilles originals de beisbol mantenen la seva essència, però amb un toc nou: des de soles superduradores fins als dissenys més moderns d'estil urbà. Tant si vols passar a jugar a un altre nivell com si vols completar el teu look amb un parell personalitzat, trobaràs les Air Force 1 que més van amb tu.