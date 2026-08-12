Innova amb les Nike Air Force 1
Les Air Force 1 han evolucionat molt des del seu debut com la primera sabatilla de pista amb la tecnologia Nike Air. En constant evolució, aquesta icona cultural és fidel a les seves arrels amb l'amortiment lleuger que va canviar la història de les sabatilles.
Experimenta una comoditat llegendària
Són les preferides dels amants de les sabatilles, ja que ofereixen una comoditat duradora. L'amortiment de les Nike Air, dissenyades originalment per als impressionants salts dels jugadors de bàsquet, redueix l'impacte abans de tornar immediatament a la seva forma original. L'enconxat al turmell i a la llengüeta aporta un extra de suavitat i protecció. Tria els models amb tecnologia Nike React per a una sensació reactiva excepcional. La sola de goma, dissenyada amb el nostre icònic patró de gir circular, ofereix una tracció duradora que et permetrà concentrar-te només a jugar. Per a més adherència i durabilitat, tria soles amb una combinació d'escuma i goma a les zones de més desgast.
Desafia els elements
Per a un confort òptim en qualsevol clima, tria les sabatilles Air Force 1 amb el folre Gore-Tex, que repel l'aigua. Les noves característiques milloren el rendiment, com ara els cordons impermeables i la pell que s'adapta a la part superior del peu, que impedeixen el pas de l'aigua. L'aïllament 3M™ Thinsulate™ t'ajuda a mantenir la temperatura i és perfecte per als dies més freds. A més, els revestiments cosits aporten un extra de protecció perquè no t’hagis de preocupar quan llueixis aquest look clàssic.
Disseny lleuger i transpirable
La pell de plena flor és més transpirable i t'aporta la màxima comoditat, mentre que el nostre teixit, més lleuger, t'ajuda a mantenir la temperatura corporal perfecta. Per a una millor circulació d'aire, tria unes sabatilles amb perforacions a la part superior.
Dissenya les teves pròpies Air Force 1
Vols un look totalment únic? Fes-ho possible amb les nostres sabatilles AF1 personalitzables. Tria els materials: per a la màxima suavitat opta per la pell de primera qualitat, atreveix-te amb el nostre efecte ondulat o aposta per materials funcionals per al màxim rendiment. A continuació, modifica els detalls per tenir unes sabatilles totalment personalitzades. Modifica la llengüeta o la part posterior amb el nostre icònic logotip, o fes-les encara més úniques afegint-hi les teves inicials o un missatge personal.
Equipa els més petits de la casa
La llegendària família Air Force també té col·leccions infantils. Als més grans de la casa els encantaran les noves versions de les nostres sabatilles OG. A més de la comoditat i la durabilitat de la sabatilla clàssica, aquestes versions tenen colors i detalls molt divertits. El botó regulador de les sabatilles Nike Air Force 1 fa que als més petits els resultin molt fàcils de posar i treure. A més, l'enconxat de la llengüeta de niló afegeix comoditat allà on més la necessiten. Per als peuets dels infants, els nostres botins amb cordons elàstics són perfectes.
Troba les Air Force 1 que s'adapten més al teu estil
Les nostres sabatilles originals de beisbol mantenen la seva essència, però amb un toc nou: des de soles superduradores fins als dissenys més moderns d'estil urbà. Tant si vols passar a jugar a un altre nivell com si vols completar el teu look amb un parell personalitzat, trobaràs les Air Force 1 que més van amb tu.