Què és la síndrome del sobreentrenament i com la pots evitar

Com que no hi ha una manera directa de diagnosticar aquest problema de salut, això vol dir que tampoc no n'hi ha cap per prevenir-lo. L'European College of Sport Science i l'ACSM coincideixen a dir que la manca d'una diagnosi clara fa que definir mesures de prevenció concretes sigui més complicat.

No obstant això, els equips experts indiquen que la causa principal de la síndrome del sobreentrenament és un desequilibri en l'activitat física (un entrenament excessiu o competicions sense prou recuperació), per la qual cosa recomanen fer un seguiment estricte del volum i la freqüència dels entrenaments per detectar si t'estàs entrenant més del que et convé. En aquest sentit, pots fer servir aplicacions com ara la Nike Run Club App o la Nike Training Club App per comprovar quantes carreres o entrenaments has acumulat al llarg d'un període determinat.

Una altra opció intel·ligent tant per a principiants com per a atletes d'elit és tenir un/a entrenador/a personal que t'ajudi a establir les bases de l'exercici i a seguir un programa d'entrenament integral. L'entrenador/a pot avaluar millor la càrrega d'entrenament i el nombre d'exercicis, aplicar una metodologia de periodització estàndard al programa (que ha d'incloure setmanes menys actives i dies de descans) i analitzar les tendències d'activitat per ajudar a prevenir el sobreentrenament.

En general, no hi ha cap enfocament lineal per tractar la síndrome del sobreentrenament. Et recomanem que parlis amb el metge perquè t'ajudi a definir una solució assenyada. En alguns casos, n'hi haurà prou amb descansar una setmana i prioritzar el son i una nutrició de qualitat. D'altres, caldrà parar durant uns quants mesos, en funció de la gravetat dels símptomes i les necessitats del cos.

Per superar la síndrome del sobreentrenament, l'European College of Sport Science i l'ACSM recomanen incloure almenys un dia de descans a la setmana. També és important dormir adequadament; és a dir, dormir la quantitat d'hores necessària per tenir energia durant tot el dia (cosa que pot variar en funció de cada persona). Recorda també que necessitaràs dormir més a mesura que augmenti la intensitat dels entrenaments.

Per acabar, una bona alimentació facilita la recuperació després de l'entrenament o quan arribes al punt del sobreentrenament. Més concretament, les dues institucions animen les persones amants de l'esport a augmentar la ingesta de fluids, hidrats de carboni i suplements energètics durant l'entrenament i el període de recuperació per complir amb les exigències de l'esport i el seu benestar personal.

